Эрик ТЕН ХАГ: «Вылет не станет для нас провалом»

Наставник «Аякса» – о предстоящем ответном матче с «Ромой»

  • 15.04.2021 09:47
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Эрик ТЕН ХАГ: «Вылет не станет для нас провалом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«Итальянские команды очень сильны, и я бы сказал мы с ними примерно на одном уровне. Вылет не станет для нас провалом. Мы строим команду на будущее и готовы к проверке лучшими в еврокубках.

Мы многое уяснили после первого матча. Результат не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично. Мы много боролись и создали много моментов. Завтра будем действовать так же. Если «Рома» окопается и будет играть от обороны, то мы под это подстроимся и будем искать свободные зоны», - сказал тен Хаг.

Матч «Рома» – «Аякс» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась выездной победой «Ромы» со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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