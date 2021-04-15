Паулу ФОНСЕКА: «Это самый важный матч сезона»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против амстердамского «Аякса».

«Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена. Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше», - сказал Фонсека.

Матч «Рома» – «Аякс» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась выездной победой «Ромы» со счетом 2:1.