Паулу ФОНСЕКА: «Это самый важный матч сезона»

Наставник «Ромы» – о предстоящем ответном матче с «Аяксом»

  • 15.04.2021 08:48
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Паулу ФОНСЕКА: «Это самый важный матч сезона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против амстердамского «Аякса».

«Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент. Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена. Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше», - сказал Фонсека.

Матч «Рома» – «Аякс» состоится в четверг, 15 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась выездной победой «Ромы» со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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