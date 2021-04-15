Чайка рассталась с воспитанником Динамо

Максим Лещенко покинул клуб из Петропавловской Борщаговки

  • 15.04.2021 03:17
  • 67 просмотров
  • 1 комментарий
Чайка рассталась с воспитанником Динамо
© ФК Чайка. Максим Лещенко

В команде «Чайка» из Петропавловской Борщаговки одним опытным футболистом стало меньше. 29-летний фланговый защитник Максим Лещенко больше не является игроком клуба, за который он выступал с лета 2019 года.

Воспитанник киевского «Динамо» в текущем сезоне Второй лиги провел 12 матчей, забил один мяч и заработал три желтые карточки. Также на его счету один поединок в Кубке Украины.

Ранее Лещенко выступал за молодежные команды «Динамо» и «Кривбасса», а также «Оболонь-Бровар», «Николаев», «Десну», «Полтаву», «Кобру» и «Полесье».

«Чайка» занимает 7-е место в группе А Второй лиги. 20 апреля команда Вячеслава Богоделова примет «Эпицентр».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 03:51
    0
    Максим Лещенко больше не является игроком клуба, за который он выступал с лета 2019 года.(с)
    Теперь он сменил имя на Лев и решил стать эстрадным певцом
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 03:51
    0
    Максим Лещенко больше не является игроком клуба, за который он выступал с лета 2019 года.(с)
    Теперь он сменил имя на Лев и решил стать эстрадным певцом
    Ссылка
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