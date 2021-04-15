Чайка рассталась с воспитанником Динамо

В команде «Чайка» из Петропавловской Борщаговки одним опытным футболистом стало меньше. 29-летний фланговый защитник Максим Лещенко больше не является игроком клуба, за который он выступал с лета 2019 года.

Воспитанник киевского «Динамо» в текущем сезоне Второй лиги провел 12 матчей, забил один мяч и заработал три желтые карточки. Также на его счету один поединок в Кубке Украины.

Ранее Лещенко выступал за молодежные команды «Динамо» и «Кривбасса», а также «Оболонь-Бровар», «Николаев», «Десну», «Полтаву», «Кобру» и «Полесье».

«Чайка» занимает 7-е место в группе А Второй лиги. 20 апреля команда Вячеслава Богоделова примет «Эпицентр».