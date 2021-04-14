Две больших битвы! Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

Это будут захватывающие противостояния

  • 14.04.2021 23:59
  • 3676 просмотров
  • 18 комментариев
Две больших битвы! Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

В борьбе за выход в финал – только гранды: «ПСЖ» будет играть против «Манчестер Сити», а «Реал» встретится с «Челси».

Полуфинальные матчи пройдут 27–28 апреля и 4–5 мая. Финал намечен на 29 мая в Стамбуле.

Лига чемпионов 2020/21

Определены пары 1/2 финала:

  • ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
  • Реал (Испания) – Челси (Англия)

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 15.04.2021 00:33
    -1
    DidOk, 15.04.2021 00:19
    В фіналі Лунін vs Зінченко
    Ага, и оба на скамейке сидят
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.04.2021 00:33
    0
    Успіхів Ман.Сіті з ПСЖ - браво Гвардіола.
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 00:27
    0
    avk2307, 15.04.2021 00:15
    И тут Каштру тоже бальзам на душу?
    Интеру пох, чемпионство важнее и вылет стоил свеч. Сомневаюсь что Реал выиграет финал разве что по пенальти. У мах атака круче чем у реала
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    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 15.04.2021 00:23
    +1
    Буду болеть за англичан )
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:21
    0
    DidOk, 15.04.2021 00:19
    В фіналі Лунін vs Зінченко
    Если Зидан его выпустит на 90+3)))
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 15.04.2021 00:19
    0
    В фіналі Лунін vs Зінченко
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 15.04.2021 00:16
    -2
    фінал Ман Сіті - Реал 1-2 в додатковий час))
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    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 00:15
    +1
    Tеllur, 15.04.2021 00:12
    Само собой. Ведь Реал окрысился и задвинул Интер в сад.
    И тут Каштру тоже бальзам на душу?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 00:14
    -1
    Tеllur, 15.04.2021 00:12
    Само собой. Ведь Реал окрысился и задвинул Интер в сад.
    Ждем персональный привет Каштру от Зидана и шоколадку. Если что Лунин может передать)
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    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:12
    -2
    avk2307, 15.04.2021 00:08
    Даже Змдан про Каштру вспомнит . Вот посмотрите
    Само собой. Ведь Реал окрысился и задвинул Интер в сад.
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 00:11
    +1
    _smart_Forever, 15.04.2021 00:06
    Странно что Рыгал зашёл так далеко: вот что значит мотивация после отсоса у Шахты
    Осенний Реал проиграл всем и Кадису и в кубке короля 2 лиги. Крови постыдись пасть уровню 2 лиги Испании
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 15.04.2021 00:09
    -1
    Ставлю на финал МС-Реал.
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    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 00:08
    0
    Tеllur, 15.04.2021 00:07
    Все достойны финала.
    Кроме наших
    Но Реал в финале это будет бальзам на раны Каштру.
    Даже Змдан про Каштру вспомнит . Вот посмотрите
    Ссылка
    Guta
      Guta, 15.04.2021 00:07
    0
    Сіті_Челсі
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:07
    -8
    Все достойны финала.
    Кроме наших
    Но Реал в финале это будет бальзам на раны Каштру.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 00:06
    -3
    Странно что Рыгал зашёл так далеко: вот что значит мотивация после отсоса у Шахты
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 00:03
    0
    Псж - реал
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 15.04.2021 00:01
    -6
    Вангую.
    финал ПСЖ - Челси
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 15.04.2021 00:23
    +1
    Буду болеть за англичан )
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 00:15
    +1
    Tеllur, 15.04.2021 00:12
    Само собой. Ведь Реал окрысился и задвинул Интер в сад.
    И тут Каштру тоже бальзам на душу?
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 00:11
    +1
    _smart_Forever, 15.04.2021 00:06
    Странно что Рыгал зашёл так далеко: вот что значит мотивация после отсоса у Шахты
    Осенний Реал проиграл всем и Кадису и в кубке короля 2 лиги. Крови постыдись пасть уровню 2 лиги Испании
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 15.04.2021 00:33
    0
    Успіхів Ман.Сіті з ПСЖ - браво Гвардіола.
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 00:27
    0
    avk2307, 15.04.2021 00:15
    И тут Каштру тоже бальзам на душу?
    Интеру пох, чемпионство важнее и вылет стоил свеч. Сомневаюсь что Реал выиграет финал разве что по пенальти. У мах атака круче чем у реала
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 15.04.2021 00:21
    0
    DidOk, 15.04.2021 00:19
    В фіналі Лунін vs Зінченко
    Если Зидан его выпустит на 90+3)))
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 15.04.2021 00:19
    0
    В фіналі Лунін vs Зінченко
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 15.04.2021 00:08
    0
    Tеllur, 15.04.2021 00:07
    Все достойны финала.
    Кроме наших
    Но Реал в финале это будет бальзам на раны Каштру.
    Даже Змдан про Каштру вспомнит . Вот посмотрите
    Ссылка
    Guta
      Guta, 15.04.2021 00:07
    0
    Сіті_Челсі
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 15.04.2021 00:03
    0
    Псж - реал
    Ссылка
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