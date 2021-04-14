Две больших битвы! Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

Завершились четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.
В борьбе за выход в финал – только гранды: «ПСЖ» будет играть против «Манчестер Сити», а «Реал» встретится с «Челси».
Полуфинальные матчи пройдут 27–28 апреля и 4–5 мая. Финал намечен на 29 мая в Стамбуле.
Лига чемпионов 2020/21
Определены пары 1/2 финала:
- ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
- Реал (Испания) – Челси (Англия)
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Источник — Sport.ua
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