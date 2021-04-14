Легендарный французский клуб выставлен на продажу

«Сент-Этьенн» вскоре сменит владельцев

  • 14.04.2021 22:59
  • 1149 просмотров
  • 3 комментария
Легендарный французский клуб выставлен на продажу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бизнесмены Ролан Ромейе и Бернар Каяццо, которые владеют «Сент-Этьеном» с 2004 года, объявили о том, что выставили клуб на продажу.

Дуэт Ромейе – Каяццо руководит «Сент-Этьеном» с 2004 года. За это время клуб выиграл всего один трофей – Кубок французской лиги в 2013 году.

Сейчас «Сент-Этьен» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Сент-Этьен» - один из самых титулованных клубов Франции. Клуб ставал чемпионом страны 10 раз, что является рекордом Лиги 1.

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Источник — Get French Football News

(5 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
      аоот оооит, 14.04.2021 23:08
    0
    Это только начало.наелись все уже неграми с миллионными контрактами
    Ссылка
    Valter Gold
      Valter Gold, 14.04.2021 23:07
    0
    За одну гривню
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 23:06
    0
    По чем продаёте?
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 14.04.2021 23:08
    0
    Это только начало.наелись все уже неграми с миллионными контрактами
    Ссылка
    Valter Gold
    online
      Valter Gold, 14.04.2021 23:07
    0
    За одну гривню
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 23:06
    0
    По чем продаёте?
    Ссылка
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