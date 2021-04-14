Легендарный французский клуб выставлен на продажу

Бизнесмены Ролан Ромейе и Бернар Каяццо, которые владеют «Сент-Этьеном» с 2004 года, объявили о том, что выставили клуб на продажу.

Дуэт Ромейе – Каяццо руководит «Сент-Этьеном» с 2004 года. За это время клуб выиграл всего один трофей – Кубок французской лиги в 2013 году.

Сейчас «Сент-Этьен» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Сент-Этьен» - один из самых титулованных клубов Франции. Клуб ставал чемпионом страны 10 раз, что является рекордом Лиги 1.