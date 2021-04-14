Исполнительный директор по объявлению. Ингулец ищет сотрудника

Клуб УПЛ «Ингулец» занялся поисками исполнительного директора, разместив объявление о вакансии на своем официальном сайте и в соцсетях.
При этом ни обязанностей, ни требований к кандидату клуб не указывает.
«Футбольный клуб «Ингулец» объявляет о вакансии на должность исполнительного директора клуба», - говорится на сайте клуба.
Ранее клуб Первой лиги «Кремень» аналогичным образом искал тренера и форварда, предложив кандидатам отправлять резюме на электронную почту.
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Источник — ФК Ингулец
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