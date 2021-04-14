Рома – Аякс. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Рома» – «Аякс».

«В Амстердаме в волевом стиле одержала победу «Рома» (2:1). После этой встречи команды одержали победы с одинаковым счетом во внутренних чемпионатах. «Аякс» в Эредивизи победил на выезде «Ваалвейк» (1:0), а «Рома» в рамках Серии А на «Стадио Олимипико» оказалась сильнее «Болоньи» (1:0).

В четверг будет четвертое противостояние этих команд. Ранее соперники одержали по победе со счетом 2:1 и сыграли вничью 1:1. То есть до этого противостояния «Рома» и «Аякс» в очных противостояниях уходили с поля с голами. «Аякс» способен на камбэк, но все-таки в этой паре я поставлю на проход «Ромы» и на положительный результат римлян в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч «Рома» – «Аякс» состоится 15-го апреля. Начало встречи в 22:00.