Исмаили пропустит матч против Динамо

Официальный сайт «Шахтера» подтвердил, что левый защитник команды Исмаили из-за проблем с коленом точно не сыграет против «Динамо» 17 апреля.
О сроках восстановления игрока информации нет.
Кроме Исмаили в списке травмированных остается полузащитник Евгений Коноплянка.
Сегодня состоялось теоретическое занятие, где тренерский штаб и футболисты разобрали видео матчей соперника, после чего провели 80-минутную сессию на поле, включавшую в себя разминку, тактические упражнения на оборону и отработку стандартных положений.
«Шахтер» перед очным матчем отстает от «Динамо» на 7 очков.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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