Исмаили пропустит матч против Динамо

Ключевой защитник не успел восстановиться

  • 14.04.2021 18:52
  • 997 просмотров
  • 5 комментариев
Исмаили пропустит матч против Динамо
© shakhtar.com

Официальный сайт «Шахтера» подтвердил, что левый защитник команды Исмаили из-за проблем с коленом точно не сыграет против «Динамо» 17 апреля.

О сроках восстановления игрока информации нет.

Кроме Исмаили в списке травмированных остается полузащитник Евгений Коноплянка.

Сегодня состоялось теоретическое занятие, где тренерский штаб и футболисты разобрали видео матчей соперника, после чего провели 80-минутную сессию на поле, включавшую в себя разминку, тактические упражнения на оборону и отработку стандартных положений.

«Шахтер» перед очным матчем отстает от «Динамо» на 7 очков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 14.04.2021 20:09
    0
    Дроны над полем во время сессии не видели? Сейчас их можно сразу сбивать.)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.04.2021 19:48
    +1
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 19:43
    Ты что совсем дурной? Сам ты отработаный материал. Исмаили - один из лучших атакующих защитников Европы. Он это неоднократно доказывал в матчах с европейскими грандами такими как Мансити (2:1) и в многих других матчах и скоро восстановиться и вновь докажет.
    сдулся он после травмы и не факт шо обратно надуется, возраст уже
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 19:43
    -2
    Александр Шевченко, 14.04.2021 19:05
    Это уже старый отработанный материал. Теперь у кротов надежда на Корниенка на этом фланге, если правда оклемается от травм своих
    Ты что совсем дурной? Сам ты отработаный материал. Исмаили - один из лучших атакующих защитников Европы. Он это неоднократно доказывал в матчах с европейскими грандами такими как Мансити (2:1) и в многих других матчах и скоро восстановиться и вновь докажет.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.04.2021 19:33
    +1
    а ви готові глотати як в КУ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.04.2021 19:05
    0
    Это уже старый отработанный материал. Теперь у кротов надежда на Корниенка на этом фланге, если правда оклемается от травм своих
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.04.2021 19:48
    +1
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 19:43
    Ты что совсем дурной? Сам ты отработаный материал. Исмаили - один из лучших атакующих защитников Европы. Он это неоднократно доказывал в матчах с европейскими грандами такими как Мансити (2:1) и в многих других матчах и скоро восстановиться и вновь докажет.
    сдулся он после травмы и не факт шо обратно надуется, возраст уже
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.04.2021 19:33
    +1
    а ви готові глотати як в КУ?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 14.04.2021 20:09
    0
    Дроны над полем во время сессии не видели? Сейчас их можно сразу сбивать.)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.04.2021 19:05
    0
    Это уже старый отработанный материал. Теперь у кротов надежда на Корниенка на этом фланге, если правда оклемается от травм своих
    Ссылка
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