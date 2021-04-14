Исмаили пропустит матч против Динамо

Официальный сайт «Шахтера» подтвердил, что левый защитник команды Исмаили из-за проблем с коленом точно не сыграет против «Динамо» 17 апреля.

О сроках восстановления игрока информации нет.

Кроме Исмаили в списке травмированных остается полузащитник Евгений Коноплянка.

Сегодня состоялось теоретическое занятие, где тренерский штаб и футболисты разобрали видео матчей соперника, после чего провели 80-минутную сессию на поле, включавшую в себя разминку, тактические упражнения на оборону и отработку стандартных положений.

«Шахтер» перед очным матчем отстает от «Динамо» на 7 очков.