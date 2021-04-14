АНДРИЕВСКИЙ: «В Динамо никто не говорит о чемпионстве. Чтобы не сглазить»

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Андриевский рассказал об атмосфере в команде перед битвой с «Шахтером» в матче УПЛ.

«В команде никто не хочет говорить о чемпионстве, чтобы не сглазить. Все понимают, что еще много серьезных матчей. Шаг за шагом, мы думаем только о следующей игре. Мирча Луческу нам так и говорит, что чемпионат выигрывается в матчах со средними командами и аутсайдерами».

«Это самое важное. 2-3 места – уровень такой же, как у нас — плюс-минус. Можно проиграть или в ничью сыграть. А в таких матчах нужно вырывать по максимуму», — сказал Андриевский.

Киевляне перед матчем с «Шахтером» опережают конкурента на 7 очков.