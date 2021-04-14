Вильярреал - Динамо Загреб. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» - «Динамо» Загреб.

«Первый матч в Загребе завершился победой «Вильярреала» со счетом 1:0. После этого команды сыграли в своих чемпионатах. «Динамо» в рамках загребского дерби победило «Локомотиву» на ее поле (2:0). А «Вильярреал» уступил в домашнем матче «Осасуне» (1:2). Смогут ли хорваты сотворить чудо в этом поединке? Будет очень тяжело это сделать, но я надеюсь на это.

Хочется, чтобы сказка «Динамо» Загреб продолжалась дальше. Верю в то, что хорватская команда пройдет в полуфинал. Я поставлю на победу «Динамо» и на проход дальше в Лиге Европы», - сказал Бартулович.

Матч «Вильярреал» - «Динамо» Загреб состоится 15-го апреля. Начало встречи в 22:00.