Вильярреал - Динамо Загреб. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Лиги Европы

  • 14.04.2021 16:50
  • 129 просмотров
  • 0 комментариев
Вильярреал - Динамо Загреб. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Вильярреал» - «Динамо» Загреб.

«Первый матч в Загребе завершился победой «Вильярреала» со счетом 1:0. После этого команды сыграли в своих чемпионатах. «Динамо» в рамках загребского дерби победило «Локомотиву» на ее поле (2:0). А «Вильярреал» уступил в домашнем матче «Осасуне» (1:2). Смогут ли хорваты сотворить чудо в этом поединке? Будет очень тяжело это сделать, но я надеюсь на это.

Хочется, чтобы сказка «Динамо» Загреб продолжалась дальше. Верю в то, что хорватская команда пройдет в полуфинал. Я поставлю на победу «Динамо» и на проход дальше в Лиге Европы», - сказал Бартулович.

Матч «Вильярреал» - «Динамо» Загреб состоится 15-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности