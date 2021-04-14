Златану грозит дисквалификация. Ибра владеет букмекерской компанией

По информации шведских СМИ, форвард «Милана» Златан Ибрагимович может получить суровое наказание от ФИФА и УЕФА за нарушение этических норм.

Как оказалось, одной из компаний, которой владеет игрок, принадлежат 10% акций букмекерской конторы Bethard.com, что является прямым нарушением правил ФИФА и УЕФА.

Футболист, тренер или функционер клуба/сборной не имеют права заниматься букмекерским бизнесом и принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА.

39-летнему игроку может грозить длительная дисквалификация и штраф.

Ибрагимович недавно вернулся в сборную Швеции и принял участие в старте отбора ЧМ-2022. Ожидается, что Златан будет в заявке команды на Евро-2020.