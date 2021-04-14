Златану грозит дисквалификация. Ибра владеет букмекерской компанией

Игрок не имел право выступать в турнирах УЕФА и ФИФА

  • 14.04.2021 16:52
  • 1198 просмотров
  • 3 комментария
Златану грозит дисквалификация. Ибра владеет букмекерской компанией
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации шведских СМИ, форвард «Милана» Златан Ибрагимович может получить суровое наказание от ФИФА и УЕФА за нарушение этических норм.

Как оказалось, одной из компаний, которой владеет игрок, принадлежат 10% акций букмекерской конторы Bethard.com, что является прямым нарушением правил ФИФА и УЕФА.

Футболист, тренер или функционер клуба/сборной не имеют права заниматься букмекерским бизнесом и принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА.

39-летнему игроку может грозить длительная дисквалификация и штраф.

Ибрагимович недавно вернулся в сборную Швеции и принял участие в старте отбора ЧМ-2022. Ожидается, что Златан будет в заявке команды на Евро-2020.

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Источник — Sportbladet

(3 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 17:03
    0
    sahka1981, 14.04.2021 16:56
    Ну перепишет на условного Тарик Махмуд Чаудри...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 14.04.2021 16:57
    +1
    Який прохвост! Навідь, Беня з Суркізами не попадають!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 14.04.2021 16:56
    0
    Ну перепишет на условного Тарик Махмуд Чаудри...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 14.04.2021 16:57
    +1
    Який прохвост! Навідь, Беня з Суркізами не попадають!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 17:03
    0
    sahka1981, 14.04.2021 16:56
    Ну перепишет на условного Тарик Махмуд Чаудри...
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 14.04.2021 16:56
    0
    Ну перепишет на условного Тарик Махмуд Чаудри...
    Ссылка
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