Пеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграю Лигу чемпионов с Ман Сити, буду лузером»

Наставник «горожан» высказался о чемпионских амбициях

  • 14.04.2021 16:30
  • 808 просмотров
  • 3 комментария
Пеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграю Лигу чемпионов с Ман Сити, буду лузером»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед ответным поединком 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», заявил о наивысших целях в турнире.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Ман Сити» ни разу не доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

«Я понимаю, что если не выиграю (Лигу чемпионов прим.), то буду лузером. А если выиграю, все будут говорить, насколько хорош Пеп.

Что касается предстоящего матча, то если думать о возможных сценариях и голах, которые надо забить или пропустить, то забудешь, для чего вышел на поле. Не имеет значения, что случилось в первом матче — всегда есть шанс во втором», - сказал Гвардиола.

Первый поединок завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 14.04.2021 17:11
    0
    Луче Мирческу: «Если не выиграю чемпионат Украины с голубой лагуной, тоже буду лузером»
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    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 14.04.2021 16:49
    -1
    Реал всіх шарне у фіналі
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.04.2021 16:46
    -2
    Судячи з того, як псж лузає грандів, лузером ти таки будеш.
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    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 14.04.2021 17:11
    0
    Луче Мирческу: «Если не выиграю чемпионат Украины с голубой лагуной, тоже буду лузером»
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