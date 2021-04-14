Пеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграю Лигу чемпионов с Ман Сити, буду лузером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед ответным поединком 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», заявил о наивысших целях в турнире.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Ман Сити» ни разу не доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

«Я понимаю, что если не выиграю (Лигу чемпионов прим.), то буду лузером. А если выиграю, все будут говорить, насколько хорош Пеп.

Что касается предстоящего матча, то если думать о возможных сценариях и голах, которые надо забить или пропустить, то забудешь, для чего вышел на поле. Не имеет значения, что случилось в первом матче — всегда есть шанс во втором», - сказал Гвардиола.

Первый поединок завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.