Славия – Арсенал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Славия» Прага – «Арсенал».

«Славия» в текущем году продолжает свою фантастическую беспроигрышную серию. После результативной ничьи 1:1 в Лондоне с «Арсеналом» через два дня они выиграли в матче чемпионата Чехии у своего главного конкурента «Спарты». Пражское дерби завершилось со счетом 2:0 в пользу «Славии». После 26 матчей «Славия» имеет «ноль» в графе поражений при 21 победе и 5 ничьих. А по забитым-пропущенным у них 72:15. Это фантастика!

Мне хочется, чтобы эта сказка и дальше продолжалась, чтоб они и дальше во всех турнирах продолжали так хорошо играть. Пражане уже прошли «Лестер» и «Глазго Рейнджерс». Как оказалось, они специалисты по британским командам. Неплохо было бы, если бы они прошли еще и «Арсенал». Славия – очень сбалансированная команда, у них очень качественный кадровый состав. Вне всякого сомнения, они без пяти минут чемпионы Чехии. В группе атаки у чешской команды большинство футболистов – это хорошие талантливые иностранцы. Это сенегалец Сима, нигериец Олайинка, либериец Дорли, опытный румын Станчу. И куда без чеха?! Есть в атаке и классный чех Кухта! На других позициях играют футболисты сборной Чехии и Словакии.

«Арсенал» с «Лидсом» делят 9-10 место в АПЛ. Лондонцы только на одно очко опережают 11-ю «Астон Виллу». Перед вылетом в Прагу подопечные Артеты обыграли (3:0) откровенного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед».

На мой взгляд, для «канониров» это будет решающий матч сезона. В случае вылета из Лиги Европы в «Арсенале» произойдут кардинальные изменения во всем. Нельзя, имея такой шикарный подбор футболистов, ни за что не бороться. А за что тогда платить такие деньги? Просто за участие? Нет! Немалые деньги и финансовые контракты нужно отрабатывать сполна и давать соответствующий результат. «Арсенал» не может занимать 10-е место в АПЛ! Он не может не пройти «Славию». Хотя в этом противостоянии мои симпатии как раз на стороне пражской команды», - сказал Грозный.

Матч «Славия» Прага – «Арсенал». Начало встречи в 22:00.