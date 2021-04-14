Манчестер Юнайтед – Гранада. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги Европы

  • 14.04.2021 14:50
  • 70 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед – Гранада. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Гранада».

«Манкунианцы набрали такой крейсерский ход, что проходят катком любого соперника. После победы (2:1) в гостях над «Гранадой» они в Лондоне со счетом 3:1 обыграли «Тоттенхэм». МЮ занимает второе место в АПЛ и по потерянным имеют всего лишь 8 очков отставания от первого «Ман Сити». МЮ по силам выиграть Лигу Европы, и я почему-то уверен, что они это сделают.

«Гранада» идет в Ла Лиге на восьмом месте. Они победили в гостях «Вальядолид» (2:1). «Гранада» и так молодцы в этом сезоне. Они прошли «Наполи» и «Мольде». Испанская команда в групповом раунде Лиги Европы только на очко отстала от первого ПСВ.

Очень сложно анализировать игру команд разных весовых категорий. МЮ для победы приложит столько усилий, сколько будет необходимо. А для игроков «Гранады» этот матч будет трансферной витриной. Показывай товар лицом и получай соответствующий контракт. Все в их руках, но МЮ – это организованная, высококлассная машина по достижению результата», - сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Гранада» состоится 15-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    onco-clown
      onco-clown, 14.04.2021 14:53
    0
    Помню читал прогноз Грозного по Вильяреалу и Динамо. Грозный говорил, что Вильяреал под силу пройти динамовцам, ведь это не Барселона и даже не Севилья))
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    onco-clown
    online
      onco-clown, 14.04.2021 14:53
    0
    Помню читал прогноз Грозного по Вильяреалу и Динамо. Грозный говорил, что Вильяреал под силу пройти динамовцам, ведь это не Барселона и даже не Севилья))
    Ссылка
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