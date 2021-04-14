Манчестер Юнайтед – Гранада. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Гранада».

«Манкунианцы набрали такой крейсерский ход, что проходят катком любого соперника. После победы (2:1) в гостях над «Гранадой» они в Лондоне со счетом 3:1 обыграли «Тоттенхэм». МЮ занимает второе место в АПЛ и по потерянным имеют всего лишь 8 очков отставания от первого «Ман Сити». МЮ по силам выиграть Лигу Европы, и я почему-то уверен, что они это сделают.

«Гранада» идет в Ла Лиге на восьмом месте. Они победили в гостях «Вальядолид» (2:1). «Гранада» и так молодцы в этом сезоне. Они прошли «Наполи» и «Мольде». Испанская команда в групповом раунде Лиги Европы только на очко отстала от первого ПСВ.

Очень сложно анализировать игру команд разных весовых категорий. МЮ для победы приложит столько усилий, сколько будет необходимо. А для игроков «Гранады» этот матч будет трансферной витриной. Показывай товар лицом и получай соответствующий контракт. Все в их руках, но МЮ – это организованная, высококлассная машина по достижению результата», - сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Гранада» состоится 15-го апреля. Начало встречи в 22:00.