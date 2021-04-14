Элина СВИТОЛИНА: «Погода не радует, но мы стараемся»

Украинская теннисистка – о предстоящем противостоянии со сборной Японии

  • 14.04.2021 14:53
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Элина СВИТОЛИНА: «Погода не радует, но мы стараемся»
© ФТУ. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как проходит подготовка к матчам Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии.

«Все отлично, у нас хорошая атмосфера в команде, готовимся, тренируемся. Погода, конечно, не радует, не удается потренироваться больше 1,5 часов. Но все равно мы стараемся как можно быстрее и интенсивнее двигаться, чтобы оставаться в тепле. Все готовятся, у нас довольно равная команда, будем смотреть, кто будет готов играть. 

Все в одинаковых условиях, все перешли с харда на грунт. Нужна быстрая адаптация. Для этого важна физическая подготовка, нужно быть очень выносливой, я стараюсь делать акцент на этом. Стараюсь быть готовой ко всему, что может встать на моем пути.

Запястье меня не очень беспокоит. Было несколько дней отдыха после Майами, сейчас мне нужно полностью восстановиться», – сказала Свитолина.

Матчи пройдут 16-17 апреля в Черноморске.

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Источник — Федерация тенниса Украины

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