ФОТО. Свитолина и другие украинки продолжают подготовку к матчу с Японией

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  • 14.04.2021 14:28
  • 395 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина и другие украинки продолжают подготовку к матчу с Японией
© ФТУ. Элина Свитолина

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии. В среду тренировались все представительницы нашей команды.

Матчи пройдут 16-17 апреля, в состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Надежда и Людмила Киченок.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 14.04.2021 14:35
    -4
    свитолина "зарабатывает" билет на Олимпиаду и только
    Ссылка
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