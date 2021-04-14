Так решил Кличко. Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей

Строгие противоэпидемиологические меры в Киеве продлят до 30 апреля. Это означает, что матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» точно пройдет без зрителей.

Изначально локдаун должен был продолжаться до 9 апреля, затем его продлили до 16-го.

Отметим, что встреча «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 апреля на НСК «Олимпийский», начало в 19:30.