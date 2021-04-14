Так решил Кличко. Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей

Локдаун в Киеве продлен до 30 апреля

  • 14.04.2021 14:13
  • 2116 просмотров
  • 23 комментария
Так решил Кличко. Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей
© Киевский городской совет. Виталий Кличко

Строгие противоэпидемиологические меры в Киеве продлят до 30 апреля. Это означает, что матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» точно пройдет без зрителей.

Изначально локдаун должен был продолжаться до 9 апреля, затем его продлили до 16-го.  

Отметим, что встреча «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 апреля на НСК «Олимпийский», начало в 19:30.

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Источник — Киевский городской совет

(10 голосов)

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Комментарии
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 15:40
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Вы уже два матчі стикові матчі з Ромою відлітає е як фанери, причому шо римська команда грала без половини основи з вкрай слабким тренером..
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.04.2021 15:38
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 15:38
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Ахаах над Ромою?? А може порахуємо ваші вильоти?? 5:0Інтеру,10:0 Глатбаху, кучу раз розгром від Сіті.. Чувак відкрию секрет:жодна команда не викладається в груповій стадії з топ команд.. Лише коли научитесь проходити стикові матчі на виліт тоді поговорим-а так вы кожен такий матч провалюєте.. Причому, що це уже максимум вашого донецького з роду, в той час Динамо сама молода команда в груповій стадії Лігі Чемпіонів
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    -4
    Lebron, 14.04.2021 14:58
    Напомнити твою байду на старті сезону, і що тобі писали розумні люди про нинішній склад Шахтаря??.. В нинішнього Шахтаря безліч проблем, що вказує більшість турнірів, зокрема і Кубкові матчі.. Коли там востаннє в одному матчі на Кубок Шахтар вигравав в Динамо??
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 15:09
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    а если считать с 2010-го, то разница будет еще куда более впечатляюще в пользу Шахтера
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 15:07
    +1
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    кто вы ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 15:07
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    а почему не посчитать с 2014 например ?
    я скажу что по статистике ДК становится чемпионом по два года подряд
    потому что тебе так не удобно ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.04.2021 15:04
    +3
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    Так ты Шахтер любишь или бразильцев?
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 15:01
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    А чого з 2004??тоді давай викреслим сезон виграшу чемпіонат Юрієм Баксом, а таких сезонів явно не один уже....
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 14:58
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:42
    Шахтёр как всегда сильнее как показывают личные встречи с ДК, но Динамо - более удачливее. Решающим стали голы на последней минуте в матчах ДК с Десной и Олександрией. Продержись ещё 2 минутки или не дай судья пеналь, то Шахтёр был бы чемпионом. Но ничего, по статистике Динамо становиться чемпионом раз в 4-5 лет, а это значёт что следующее чемпионство они не скоро увидят
    Напомнити твою байду на старті сезону, і що тобі писали розумні люди про нинішній склад Шахтаря??.. В нинішнього Шахтаря безліч проблем, що вказує більшість турнірів, зокрема і Кубкові матчі.. Коли там востаннє в одному матчі на Кубок Шахтар вигравав в Динамо??
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    -3
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 14:54
    -1
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:42
    Шахтёр как всегда сильнее как показывают личные встречи с ДК, но Динамо - более удачливее. Решающим стали голы на последней минуте в матчах ДК с Десной и Олександрией. Продержись ещё 2 минутки или не дай судья пеналь, то Шахтёр был бы чемпионом. Но ничего, по статистике Динамо становиться чемпионом раз в 4-5 лет, а это значёт что следующее чемпионство они не скоро увидят
    Закарлох.. Якшо пенальті і карточки є 100стопроцентні який сенс ондо плакатись?? В тому і проблема, що в чемпіонаті будь-яка перемога це три очки.. Будь то Львів чи Динамо.. Одна команда витісняє максимум, в другої проблема в організації ігри і старість бывших лідерів.. Причому ще в Динамо постійні травми 2-3 гравців основи, а іноді не справедливі і абсолютно ліві червоні..
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 14:47
    +5
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:42
    Шахтёр как всегда сильнее как показывают личные встречи с ДК, но Динамо - более удачливее. Решающим стали голы на последней минуте в матчах ДК с Десной и Олександрией. Продержись ещё 2 минутки или не дай судья пеналь, то Шахтёр был бы чемпионом. Но ничего, по статистике Динамо становиться чемпионом раз в 4-5 лет, а это значёт что следующее чемпионство они не скоро увидят
    Независимости Украины будет 30 лет , в этом году
    Чемпионств у Динамо - 15....
    30 разделить на 15 будет 4 или 5?
    ------
    в какой же подворотне вас бурбас набирает то ?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 14:44
    0
    BaZia, 14.04.2021 14:24
    Потому что не каждый может смотреть в завтрашний день
    вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать （с）
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:42
    -8
    Шахтёр как всегда сильнее как показывают личные встречи с ДК, но Динамо - более удачливее. Решающим стали голы на последней минуте в матчах ДК с Десной и Олександрией. Продержись ещё 2 минутки или не дай судья пеналь, то Шахтёр был бы чемпионом. Но ничего, по статистике Динамо становиться чемпионом раз в 4-5 лет, а это значёт что следующее чемпионство они не скоро увидят
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:39
    -9
    Повезло болельщикам Динамо. Дома с валидольчиком полегче будет
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
      Хoакин Гусман Лоэра., 14.04.2021 14:39
    -7
    Виталька как всегда )))Фанам Динама,грех жаловаться они привыкли как ЖеняФан по телевизору в кухне футбол смотреть
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 14.04.2021 14:39
    +5
    Ледь живий після корони залишився! Навіть якщо відкриють стадіони, я туди років 5 не піду і без Кличка
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 14:34
    +1
    Жаль , а то бы шахтарь в полной мере почувствовал "домашнюю" атмосферу и узнал бы о футбольных предпочтениях киевлян.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 14.04.2021 14:25
    -8
    а кто такой этот кличко
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 14:47
    +5
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:42
    Шахтёр как всегда сильнее как показывают личные встречи с ДК, но Динамо - более удачливее. Решающим стали голы на последней минуте в матчах ДК с Десной и Олександрией. Продержись ещё 2 минутки или не дай судья пеналь, то Шахтёр был бы чемпионом. Но ничего, по статистике Динамо становиться чемпионом раз в 4-5 лет, а это значёт что следующее чемпионство они не скоро увидят
    Независимости Украины будет 30 лет , в этом году
    Чемпионств у Динамо - 15....
    30 разделить на 15 будет 4 или 5?
    ------
    в какой же подворотне вас бурбас набирает то ?
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 14.04.2021 14:39
    +5
    Ледь живий після корони залишився! Навіть якщо відкриють стадіони, я туди років 5 не піду і без Кличка
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 14:24
    +4
    Потому что не каждый может смотреть в завтрашний день
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.04.2021 15:04
    +3
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    Так ты Шахтер любишь или бразильцев?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 15:07
    +2
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    а почему не посчитать с 2014 например ?
    я скажу что по статистике ДК становится чемпионом по два года подряд
    потому что тебе так не удобно ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 15:07
    +1
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    кто вы ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 14:34
    +1
    Жаль , а то бы шахтарь в полной мере почувствовал "домашнюю" атмосферу и узнал бы о футбольных предпочтениях киевлян.
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 15:40
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Вы уже два матчі стикові матчі з Ромою відлітає е як фанери, причому шо римська команда грала без половини основи з вкрай слабким тренером..
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.04.2021 15:38
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 15:38
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 15:10
    Вам тільки й залишається, що згадувати кубок України, а в чемпіонаті 5 чи 6 поразок поспіль від Шахтаря. Нинішня проблема Шахтаря - це внутрішній мікроклімат, а також треба знайти заміну Тайсону, Мораесу і, можливо, тренеру. Влітку це все відбудеться і Шахтар знову буде грозою авторитетів у Європі. За останні 4 чи 5 років у нас були чудові перемоги над сильними суперниками - Наполі, Ромою, Бенфікою, Мансіті, Вольфсбургом, Хофенхаймом, Базелем, Аталантою, Реалом та вольові нічиї з Інтером, Ліоном та тим таки Мансіті. Це тим чим ми можемо похвалитися. А Динамо може за ці 4 чи 5 років похвалитися лише перемогою над Ференцварошем.
    Ахаах над Ромою?? А може порахуємо ваші вильоти?? 5:0Інтеру,10:0 Глатбаху, кучу раз розгром від Сіті.. Чувак відкрию секрет:жодна команда не викладається в груповій стадії з топ команд.. Лише коли научитесь проходити стикові матчі на виліт тоді поговорим-а так вы кожен такий матч провалюєте.. Причому, що це уже максимум вашого донецького з роду, в той час Динамо сама молода команда в груповій стадії Лігі Чемпіонів
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 15:09
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    а если считать с 2010-го, то разница будет еще куда более впечатляюще в пользу Шахтера
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 15:01
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:54
    Считаем с 2004го года когда Шахтёр привёл первых бразильцев в команду и когда начались серьёзные финансовые вливания. До этого года не существовало (за исключением может одного сезона) того Шахтёра который мы знаем и любим сегодня.
    А чого з 2004??тоді давай викреслим сезон виграшу чемпіонат Юрієм Баксом, а таких сезонів явно не один уже....
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 14.04.2021 14:58
    0
    ZAKARPATFAN, 14.04.2021 14:42
    Шахтёр как всегда сильнее как показывают личные встречи с ДК, но Динамо - более удачливее. Решающим стали голы на последней минуте в матчах ДК с Десной и Олександрией. Продержись ещё 2 минутки или не дай судья пеналь, то Шахтёр был бы чемпионом. Но ничего, по статистике Динамо становиться чемпионом раз в 4-5 лет, а это значёт что следующее чемпионство они не скоро увидят
    Напомнити твою байду на старті сезону, і що тобі писали розумні люди про нинішній склад Шахтаря??.. В нинішнього Шахтаря безліч проблем, що вказує більшість турнірів, зокрема і Кубкові матчі.. Коли там востаннє в одному матчі на Кубок Шахтар вигравав в Динамо??
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 14.04.2021 14:44
    0
    BaZia, 14.04.2021 14:24
    Потому что не каждый может смотреть в завтрашний день
    вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать （с）
    Ссылка
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