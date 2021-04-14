Так решил Кличко. Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей

Строгие противоэпидемиологические меры в Киеве продлят до 30 апреля. Это означает, что матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» точно пройдет без зрителей.
Изначально локдаун должен был продолжаться до 9 апреля, затем его продлили до 16-го.
Отметим, что встреча «Шахтер» – «Динамо» состоится 17 апреля на НСК «Олимпийский», начало в 19:30.
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Источник — Киевский городской совет
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я скажу что по статистике ДК становится чемпионом по два года подряд
потому что тебе так не удобно ?
Чемпионств у Динамо - 15....
30 разделить на 15 будет 4 или 5?
------
в какой же подворотне вас бурбас набирает то ?
Чемпионств у Динамо - 15....
30 разделить на 15 будет 4 или 5?
------
в какой же подворотне вас бурбас набирает то ?
я скажу что по статистике ДК становится чемпионом по два года подряд
потому что тебе так не удобно ?
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