26 игроков сборных т. наз. «ЛНР» и «ДНР» получили пожизненный банн от УАФ

Им запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом

  • 14.04.2021 13:56
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26 игроков сборных т. наз. «ЛНР» и «ДНР» получили пожизненный банн от УАФ
© УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 игроков, которые выступали в составах сборных команд так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд т. наз. «ЛНР» и «ДНР».

За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненку С. А, Федотову Е. А., Пархоменко А.А., Охмату Е. И., Томазова С. С., Махно Я. М., Лагоде А. А., Бессалову А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С. В., Белавина Н. Е., Жарому С. С., Ткачеву А. С., Рябчинскому В. С., Варванину В . А., Майбороде А. А., Коновалову Р. В., Яковенко О. В., Еремину О. В., Циндрику С. А., Рудницкому И. В., Бебенину В. М., Дризе С. С ., Наумову Е. С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно.

Упомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее десяти дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью», - сказано в заявлении УАФ.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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