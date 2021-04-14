Шахтер — Динамо: кто дисквалифицирован?

В субботу, 17 апреля, состоится матч 22-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером».
Формально выездная для динамовцев игра состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве, где свои домашние матчи проводит «Шахтер». Начало — в 19:30.
В составе «Динамо» дисквалифицирован на предстоящий поединок капитан Сергей Сидорчук. В матче предыдущего тура с «Днепром-1» полузащитник получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, что означает автоматический пропуск одной игры.
У «Шахтера» подобных проблем нет, и ни у одного футболиста нет запрета участвовать в субботней игре.
«Динамо»
Дисквалифицирован: Сергей Сидорчук.
Под угрозой дисквалификации: Илья Забарный, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Артем Беседин (по 3 предупреждения).
«Шахтер»
Дисквалифицированные: нет.
Под угрозой дисквалификации: Додо, Майкон, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (по 3 предупреждения).
Источник — ФК Динамо Киев
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помню палкин , когд ДК однажды отменило ЖК Ярмоленко, через КДК бегал и визжал что создан опасный прецедент , что не помешало ему через месяц так же отменить карточку дентинье .
Но мы о другом - вот он прецедент, когда ффу подтерлось нормами регламента, чтобы угодить шахтарю и попало в неудобную ситуацию .
снова они негласно признают , что федерация работает не во благо футбола, а во благо шахтера?
2018 год ;
КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
"При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
--------
так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
2018 год ;
КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
"При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
--------
так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
2018 год ;
КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
"При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
--------
так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
2018 год ;
КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
"При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
--------
так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
помню палкин , когд ДК однажды отменило ЖК Ярмоленко, через КДК бегал и визжал что создан опасный прецедент , что не помешало ему через месяц так же отменить карточку дентинье .
Но мы о другом - вот он прецедент, когда ффу подтерлось нормами регламента, чтобы угодить шахтарю и попало в неудобную ситуацию .
снова они негласно признают , что федерация работает не во благо футбола, а во благо шахтера?
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