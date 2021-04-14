Шахтер — Динамо: кто дисквалифицирован?

В субботу, 17 апреля, состоится матч 22-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером».

Формально выездная для динамовцев игра состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве, где свои домашние матчи проводит «Шахтер». Начало — в 19:30.

В составе «Динамо» дисквалифицирован на предстоящий поединок капитан Сергей Сидорчук. В матче предыдущего тура с «Днепром-1» полузащитник получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, что означает автоматический пропуск одной игры.

У «Шахтера» подобных проблем нет, и ни у одного футболиста нет запрета участвовать в субботней игре.

«Динамо»

Дисквалифицирован: Сергей Сидорчук.

Под угрозой дисквалификации: Илья Забарный, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Артем Беседин (по 3 предупреждения).

«Шахтер»

Дисквалифицированные: нет.

Под угрозой дисквалификации: Додо, Майкон, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (по 3 предупреждения).