Шахтер — Динамо: кто дисквалифицирован?

У киевской команды матч пропустит Сергей Сидорчук

  • 14.04.2021 11:39
  • 1292 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер — Динамо: кто дисквалифицирован?
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В субботу, 17 апреля, состоится матч 22-го тура УПЛ, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером».

Формально выездная для динамовцев игра состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве, где свои домашние матчи проводит «Шахтер». Начало — в 19:30.

В составе «Динамо» дисквалифицирован на предстоящий поединок капитан Сергей Сидорчук. В матче предыдущего тура с «Днепром-1» полузащитник получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне, что означает автоматический пропуск одной игры.

У «Шахтера» подобных проблем нет, и ни у одного футболиста нет запрета участвовать в субботней игре.

«Динамо»

Дисквалифицирован: Сергей Сидорчук.

Под угрозой дисквалификации: Илья Забарный, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Артем Беседин (по 3 предупреждения).

«Шахтер»

Дисквалифицированные: нет.

Под угрозой дисквалификации: Додо, Майкон, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (по 3 предупреждения).

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 11:55
    +1
    Ihor86, 14.04.2021 11:52
    Поддерживаю! Почему бы эту дисквалификацию не перенести хотя бы скажем так на другой матч?
    так вот мне тоже интересно
    помню палкин , когд ДК однажды отменило ЖК Ярмоленко, через КДК бегал и визжал что создан опасный прецедент , что не помешало ему через месяц так же отменить карточку дентинье .
    Но мы о другом - вот он прецедент, когда ффу подтерлось нормами регламента, чтобы угодить шахтарю и попало в неудобную ситуацию .
    снова они негласно признают , что федерация работает не во благо футбола, а во благо шахтера?
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 11:52
    +2
    funnycat, 14.04.2021 11:49
    Дискваліфікований: Сергій Сидорчук.
    2018 год ;
    КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
    "При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
    противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
    --------
    так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
    Поддерживаю! Почему бы эту дисквалификацию не перенести хотя бы скажем так на другой матч?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 11:49
    +2
    Дискваліфікований: Сергій Сидорчук.
    2018 год ;
    КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
    "При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
    противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
    --------
    так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 14.04.2021 11:44
    0
    Ну прям совпадение, у Шахтера ни одного дисквалифицированного) а у Динамо ведущий хав
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 11:52
    +2
    funnycat, 14.04.2021 11:49
    Дискваліфікований: Сергій Сидорчук.
    2018 год ;
    КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
    "При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
    противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
    --------
    так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
    Поддерживаю! Почему бы эту дисквалификацию не перенести хотя бы скажем так на другой матч?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 11:49
    +2
    Дискваліфікований: Сергій Сидорчук.
    2018 год ;
    КДК решил: за красную карточку, полученную на 90+5-й минуте в матче за Суперкубок Украины, отстранить Исмаили на два матча.
    "При принятии такого решении мы принимали во внимание не только формальные юридические аспекты дела.
    противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.
    --------
    так , немытые, у Сидора дисквалификации нету я так понимаю, или это правило распространяется только на сильнейший состав шахтера ?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 11:55
    +1
    Ihor86, 14.04.2021 11:52
    Поддерживаю! Почему бы эту дисквалификацию не перенести хотя бы скажем так на другой матч?
    так вот мне тоже интересно
    помню палкин , когд ДК однажды отменило ЖК Ярмоленко, через КДК бегал и визжал что создан опасный прецедент , что не помешало ему через месяц так же отменить карточку дентинье .
    Но мы о другом - вот он прецедент, когда ффу подтерлось нормами регламента, чтобы угодить шахтарю и попало в неудобную ситуацию .
    снова они негласно признают , что федерация работает не во благо футбола, а во благо шахтера?
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 14.04.2021 11:44
    0
    Ну прям совпадение, у Шахтера ни одного дисквалифицированного) а у Динамо ведущий хав
    Ссылка
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