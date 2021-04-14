Сергей ВАЛЯЕВ: «Шахтер сделает всё для сохранения интриги»

Специалист – о предстоящем украинском классико

  • 14.04.2021 11:55
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Сергей ВАЛЯЕВ: «Шахтер сделает всё для сохранения интриги»
© ФК Динамо Киев

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Валяев поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Шахтер» сейчас играет нестабильно. «Динамо» показывает более ровную игру. В этом поединке много решается: и для Каштру это будет очень важный матч в плане перспективы его работы. Думаю «Шахтер» сделает всё для сохранения интриги», - сказал Валяев.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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