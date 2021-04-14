ФОТО. Ибрагимович показал, кто охраняет его в Милане

39-летний шведский бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович показал, кто охраняет его в итальянской команде.

«Секьюрити», — в шутку написал Златан, поделившись фото с игроками «россонери» Суалихо Мейте и Франком Кессье.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.