ФОТО. Ибрагимович показал, кто охраняет его в Милане

39-летний шведский бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович показал, кто охраняет его в итальянской команде.
«Секьюрити», — в шутку написал Златан, поделившись фото с игроками «россонери» Суалихо Мейте и Франком Кессье.
В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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