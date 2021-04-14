ФОТО. Ибрагимович показал, кто охраняет его в Милане

В качестве секьюрити звездный швед выбрал Суалихо Мейте и Франка Кессье

  • 14.04.2021 11:20
  • 2516 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Ибрагимович показал, кто охраняет его в Милане
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний шведский бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович показал, кто охраняет его в итальянской команде.

«Секьюрити», — в шутку написал Златан, поделившись фото с игроками «россонери» Суалихо Мейте и Франком Кессье.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Павел П
    online
      Павел П, 14.04.2021 12:22
    0
    umnuy2, 14.04.2021 12:20
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.04.2021 12:20
    0
    Дон Педро-торговец чёрным деревом
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    source02
    online
      source02, 14.04.2021 12:19
    0
    три машины
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 14.04.2021 11:59
    0
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 14.04.2021 12:22
    0
    umnuy2, 14.04.2021 12:20
    Дон Педро-торговец чёрным деревом
    Себастьян Перрейро - торговец чёрным "деревом"...)
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.04.2021 12:20
    0
    Дон Педро-торговец чёрным деревом
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 14.04.2021 12:19
    0
    три машины
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 14.04.2021 11:59
    0
    Ссылка
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