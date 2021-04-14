Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для нас победа над Динамо важна больше в плане имиджа»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».
«Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для Шахтера это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к «Динамо» с двойными усилиями. Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблице. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть», - сказал Степаненко.
Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.