Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для нас победа над Динамо важна больше в плане имиджа»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для Шахтера это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к «Динамо» с двойными усилиями. Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблице. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть», - сказал Степаненко.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.