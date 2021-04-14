Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для нас победа над Динамо важна больше в плане имиджа»

Хавбек «Шахтера» – о предстоящем украинском класико

  • 14.04.2021 11:33
  • 1202 просмотра
  • 4 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Для нас победа над Динамо важна больше в плане имиджа»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

«Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для Шахтера это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к «Динамо» с двойными усилиями. Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблице. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть», - сказал Степаненко.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 11:52
    +3
    Николай Власов, 14.04.2021 11:39
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ШАХТЁР В ПЕРЕД
    вперде !
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    elevit
      elevit, 14.04.2021 11:39
    -1
    Правильно. Теперь это и есть вся мотивация. А лето пролетит быстро.)
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    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 14.04.2021 11:39
    -7
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ШАХТЁР В ПЕРЕД
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 11:34
    +7
    Степаненко говорит что ДК нужна победа рад турнирной таблицы, а слово имидж Динамо не известно, то есть футболисты выходят просто что б не проиграть, а Шахтер в турнирку не смотрит и пофиг на таблицу.. Лицемерие со всех щелей, шо игроки, шо горефанаты..
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 11:34
    +7
    Степаненко говорит что ДК нужна победа рад турнирной таблицы, а слово имидж Динамо не известно, то есть футболисты выходят просто что б не проиграть, а Шахтер в турнирку не смотрит и пофиг на таблицу.. Лицемерие со всех щелей, шо игроки, шо горефанаты..
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 14.04.2021 11:52
    +3
    Николай Власов, 14.04.2021 11:39
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ШАХТЁР В ПЕРЕД
    вперде !
    Ссылка
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