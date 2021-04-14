Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Психологическое состояние сейчас на стороне Динамо»

Специалист – о предстоящем украинском классико

  • 14.04.2021 10:57
  • 149 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Психологическое состояние сейчас на стороне Динамо»
© ФК Динамо Киев

Известный в недавнем прошлом футболист Андрей Березовчук поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Давно такого не было, чтобы «Динамо» было впереди. Это очень мотивирует киевлян, они хотят взять чемпионство. Психологическое состояние сейчас на стороне «Динамо». Если «Шахтер» победит, то дальше они будут надеяться на осечки «Динамо». А если «горняки» не сумеют обыграть киевлян - шансов догнать их будет мало», - сказал Березовчук.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 11:05
    0
    Спасибо за экспертный разбор )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 11:05
    0
    Спасибо за экспертный разбор )
    Ссылка
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