Андрей БЕРЕЗОВЧУК: «Психологическое состояние сейчас на стороне Динамо»

Известный в недавнем прошлом футболист Андрей Березовчук поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Давно такого не было, чтобы «Динамо» было впереди. Это очень мотивирует киевлян, они хотят взять чемпионство. Психологическое состояние сейчас на стороне «Динамо». Если «Шахтер» победит, то дальше они будут надеяться на осечки «Динамо». А если «горняки» не сумеют обыграть киевлян - шансов догнать их будет мало», - сказал Березовчук.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.