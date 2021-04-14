Анатолий ТРУБИН: «В ворота поставил тренер. Я не спорил»

19-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о том, почему решил стать вратарем.
«Почему-то когда малыми были, мало кто хотел становиться на ворота. Все мечтали забивать, а не ловить и отбивать.
Тренер поставил, и я не спорил. Потом с рамкой как-то сразу сложились отношения.
Поздравляю всех, кто выбрал такой же путь, как я, с международным Днем вратаря.
P.S. Узнали пацана с фото?», — написал Трубин.
В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где пропустил 24 мяча, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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