ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к матчу с Японией

Важная встреча все ближе

  • 14.04.2021 10:21
  • 383 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к матчу с Японией
© ФТУ. Марта Костюк

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии.

Матчи пройдут 16-17 апреля в Черноморске.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Федерация тенниса Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:52
    0
    Ihor86, 14.04.2021 10:31
    Костюк красотка конечно!
    И смеётся как доярка.)
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:51
    0
    Хоть узнал в Гугле кто такая та Джин Кинг.
    Активный борец за равноправие женщин и мужчин в спорте.)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 14.04.2021 10:33
    0
    Удачи девчонкам !!!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 10:31
    +1
    Костюк красотка конечно!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.04.2021 10:24
    0
    Веселі, це добре. Але ж матч без глядачів
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.04.2021 10:31
    +1
    Костюк красотка конечно!
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:52
    0
    Ihor86, 14.04.2021 10:31
    Костюк красотка конечно!
    И смеётся как доярка.)
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:51
    0
    Хоть узнал в Гугле кто такая та Джин Кинг.
    Активный борец за равноправие женщин и мужчин в спорте.)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 14.04.2021 10:33
    0
    Удачи девчонкам !!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.04.2021 10:24
    0
    Веселі, це добре. Але ж матч без глядачів
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности