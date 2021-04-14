ВИДЕО. Как сборная Украины готовится к матчу с Японией

Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии.
Матчи пройдут 16-17 апреля в Черноморске.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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Активный борец за равноправие женщин и мужчин в спорте.)
Активный борец за равноправие женщин и мужчин в спорте.)
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