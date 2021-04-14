Пеп ГВАРДИОЛА: «Хотим навязать Боруссии свои условия»

Наставник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 09:33
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Хотим навязать Боруссии свои условия»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Невероятно приятно снова играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. В следующем сезоне мы опять будем участвовать в этом турнире благодаря удачному выступлению в Премьер-лиге. С нетерпением ждем начала матча. Конечно, ничего нам еще не гарантировано. В первом поединке нам удалось добиться хорошего результата. Постараемся показать хороший футбол и выиграть ответный матч.

Нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок. Наша задача — отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов сезона 2021/2022. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей Премьер-лиги ранее такое не удавалось. Это прекрасно! Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов», — отметил Гвардиола.

Первый поединок завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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