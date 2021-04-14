Илкай ГЮНДОГАН: «У Холанда есть все, чтобы забраться на вершину»

30-летний полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о 20-летнем форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанд всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды. Его статистика в бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлингом не знаком. Но у него есть все, чтобы забраться на вершину», — считает Гюндоган.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.