Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ничего хорошего в украинском футболе не будет»

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о распространенной в Украине практике, когда клубы запрещают играть арендованным футболистам против «своих» команд.

«Я уже очень давно говорил и говорю, пока наши клубы будут запрещать арендованным игрокам играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет. Это минус как для игрока, так и для клубов», — написал Левченко.