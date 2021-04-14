Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ничего хорошего в украинском футболе не будет»

43-летний бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о распространенной в Украине практике, когда клубы запрещают играть арендованным футболистам против «своих» команд.
«Я уже очень давно говорил и говорю, пока наши клубы будут запрещать арендованным игрокам играть против своих клубов, ничего хорошего в украинском футболе не будет. Это минус как для игрока, так и для клубов», — написал Левченко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.