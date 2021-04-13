ВИДЕО. В прыжке через себя! Тареми шикарно забил, но в полуфинале – Челси

13 апреля в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» играл против «Порту» (первая игра – 2:0).
Тареми в концовке забил шикарный гол за «Порту» в прыжке через себя, но в полуфинал прошел «Челси».
ГОЛ! 0:1. Тареми, 90+4 мин.
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Источник — Sport.ua
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