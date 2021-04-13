ФОТО. Идеальная пара. Ховард Уэбб и Бибиана Штайнхаус поженились

Британец уже был женат ранее, но ради немки развелся

  • 13.04.2021 22:48
  • 4916 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Идеальная пара. Ховард Уэбб и Бибиана Штайнхаус поженились
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бибиана Штайнхаус и Ховард Уэбб

Бывший английский судья Ховард Уэбб женился на своей коллеге Бибиане Штайнхаус. Ранее британец был женат, но в 2016-м году развелся и переехал к Бибиане в Германию.
 
Совсем недавно пара узаконила отношения, теперь немка будет носить двойную фамилию Штайнхаус-Уэбб.
 
«Да, это правда. Мы поженились во время последнего перерыва на матчи сборных и очень счастливы. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений мы с Ховардом сделали этот важный шаг только вдвоем – не допустили даже свидетелей. Медового месяца, конечно, тоже не было», – призналась Бибиана.
 
Отметим, что Штайнхаус была первой женщиной, которая стала главным арбитром на матчах чемпионата Германии.

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Источник — Bild

(8 голосов)

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Комментарии
    alex73776
    online
      alex73776, 14.04.2021 00:00
    +1
    о тепер треба і нашим Монзуль та Арановський одружитись,ідеальна пара,ідеальні судді!
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 14.04.2021 00:00
    +1
    о тепер треба і нашим Монзуль та Арановський одружитись,ідеальна пара,ідеальні судді!
    Ссылка
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