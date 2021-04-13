ФОТО. Идеальная пара. Ховард Уэбб и Бибиана Штайнхаус поженились

Бывший английский судья Ховард Уэбб женился на своей коллеге Бибиане Штайнхаус. Ранее британец был женат, но в 2016-м году развелся и переехал к Бибиане в Германию.



Совсем недавно пара узаконила отношения, теперь немка будет носить двойную фамилию Штайнхаус-Уэбб.



«Да, это правда. Мы поженились во время последнего перерыва на матчи сборных и очень счастливы. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений мы с Ховардом сделали этот важный шаг только вдвоем – не допустили даже свидетелей. Медового месяца, конечно, тоже не было», – призналась Бибиана.



Отметим, что Штайнхаус была первой женщиной, которая стала главным арбитром на матчах чемпионата Германии.