Львов подписал аргентинского полузащитника

«Львов» подписал контракт с 23-летним хавбеком Новачем Лаутаро. Игрок перешел во «Львов» на правах свободного агента. Детали трансфера не разглашаются.
Раньше Лаутаро играл за аргентинские «Кильмес» и «Сантамарину».
До конца сезона игрок будет выступать за дублирующий состав «Львова».
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Источник — ФК Львов
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