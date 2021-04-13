Львов подписал аргентинского полузащитника

Львовский клуб усилился 23-летним аргентинцем

  • 13.04.2021 20:20
  • 520 просмотров
  • 1 комментарий
Львов подписал аргентинского полузащитника
© ФК Львов. Новач Лаутаро

«Львов» подписал контракт с 23-летним хавбеком Новачем Лаутаро. Игрок перешел во «Львов» на правах свободного агента. Детали трансфера не разглашаются.

Раньше Лаутаро играл за аргентинские «Кильмес» и «Сантамарину».

До конца сезона игрок будет выступать за дублирующий состав «Львова».

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Источник — ФК Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 13.04.2021 21:02
    0
    Складывается такое впечатление что Львов скупает весь хлам что бы барыжничать но особо ничего не получается но ,а они снова всё скупают.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 13.04.2021 21:02
    0
    Складывается такое впечатление что Львов скупает весь хлам что бы барыжничать но особо ничего не получается но ,а они снова всё скупают.
    Ссылка
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