Львов подписал аргентинского полузащитника

«Львов» подписал контракт с 23-летним хавбеком Новачем Лаутаро. Игрок перешел во «Львов» на правах свободного агента. Детали трансфера не разглашаются.

Раньше Лаутаро играл за аргентинские «Кильмес» и «Сантамарину».

До конца сезона игрок будет выступать за дублирующий состав «Львова».