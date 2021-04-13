ВИДЕО. Что сказал Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с Боруссией

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия сыграет против английского Манчестер Сити. «Небесно-голубые» в домашней игре на «Этихад Стэдиум» в Манчестере сделали себе определенный задел, обыграв «шмелей» со счетом 2:1. Многие болельщики накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов меньше всего шансов на проход отдавали именно дортмундской «Боруссии». Уж слишком мощно выглядел «Манчестер Сити», уже фактически обеспечивший себе победу в чемпионате Англии. Тем не менее неделю назад молодая немецкая команда более чем достойно сыграла в Манчестере. 14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд).