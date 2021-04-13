ВИДЕО. Что сказал Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с Боруссией

Главный тренер «Манчестер Сити» хочет выиграть и вторую встречу

  • 13.04.2021 20:20
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ВИДЕО. Что сказал Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ с Боруссией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия сыграет против английского Манчестер Сити. «Небесно-голубые» в домашней игре на «Этихад Стэдиум» в Манчестере сделали себе определенный задел, обыграв «шмелей» со счетом 2:1. Многие болельщики накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов меньше всего шансов на проход отдавали именно дортмундской «Боруссии». Уж слишком мощно выглядел «Манчестер Сити», уже фактически обеспечивший себе победу в чемпионате Англии. Тем не менее неделю назад молодая немецкая команда более чем достойно сыграла в Манчестере. 14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд).

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Источник — Sport.ua

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