ФОТО. Костюк и Завацкая провели тренировку перед матчем с Японией

Второй и третий номер нашей команды готовы к сражению

  • 13.04.2021 20:10
  • 497 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Костюк и Завацкая провели тренировку перед матчем с Японией
© ФТУ. Марта Костюк и Катарина Завацкая

Сборная Украины начала подготовку к матчам Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии. Во вторник тренировку провели Марта Костюк и Катарина Завацкая.
 
Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Элина Свитолина, Надежда и Людмила Киченок.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 13.04.2021 20:41
    0
    І Завацька тута -, блін, це слабке місце нашох збірної
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 13.04.2021 20:41
    0
    І Завацька тута -, блін, це слабке місце нашох збірної
    Ссылка
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