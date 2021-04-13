ФОТО. Костюк и Завацкая провели тренировку перед матчем с Японией

Сборная Украины начала подготовку к матчам Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии. Во вторник тренировку провели Марта Костюк и Катарина Завацкая.
Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Элина Свитолина, Надежда и Людмила Киченок.
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Источник — Instagram
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