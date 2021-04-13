Ливерпуль - Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал» Мадрид.

«В Мадриде со счетом 3:1 победил «Реал». Не очень позитивный результат для «мерсисайдцев» был в первом поединке. Но все же они сумели забить гол на выезде и это небольшой плюс.

По личным встречам статистика такая: в семи матчах, которые все были сыграны в рамках Лиги чемпионов/КЕЧ трижды победил «Ливерпуль» и четыре раза добивался виктории «Реал». Сначала англичане побеждали с 1981-го года по 2009-й. А затем испанцы с 2014-го года выигрывают у «мерсисайдцев».

Но все-таки, я думаю, что «Реал» пройдет в полуфинал Лиги чемпионов за счет своего опыта игр в самом престижном еврокубке. Мадридская команда умеет играть на результат. В игре с «Ливерпулем» Юргена Клоппа подопечные Зинедина Зидана добьются положительного для них результата и пройдут дальше. Хотя все мы хорошо знаем, как «Ливерпуль» умеет совершать камбэки в таких играх. Они это недавно, в 2019-м году, показали в дуэли с другим грандом из Ла Лиги «Барселоной» (0:3, 4:0). Но в этот раз в матче с «Реалом», думаю, это не повторится и «галактикос» пройдут дальше», - сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» - «Реал» Мадрид состоится 14-го апреля. Начало встречи в 22:00.