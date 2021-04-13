Боруссия Дортмунд - Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Ман Сити».

«Первый матч в Англии завершился победой «горожан» (2:1). О серьезности подготовки к ответному поединку в Дортмунде говорит тот факт, что Пеп Гвардиола в старте «Ман Сити» на матч с «Лидсом» не выпустил целую группу своих лидеров: Диаша, Де Брюйне, Гюндогана, Мареза, Родри, Фодена, Уокера, Гарсию. Понимая, что чемпионство в АПЛ и так от них никуда не уйдет.

Гвардиола отдал приоритет Лиге чемпионов. «Боруссия» в сложном матче со «Штутгартом» в самой концовке вырвала победу со счетом 3:2. Дортмундцы идут пятыми в Бундеслиге, а также сохраняют надежды на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Интересный факт: в четырех матчах кряду не забивает Холанд, но, правда, отдает голевые передачи.

Встречаются две играющие команды, которые хорошо знают друг друга. «Боруссия» много пропускает. В 28 матчах 41 гол – это многовато для команды, которая претендует на самые высокие места в Бундеслиге. Атакующий потенциал команд позволяет нам предположить, что мы увидим результативный матч. «Боруссия», если будет реализовывать моменты, может преподнести сенсацию. Но мои симпатии в этом матче на стороне команды Гвардиолы, которая в этом сезоне имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Хотелось бы этого. Мне нравится, как работают такие тренеры, как Пеп Гвардиола», - сказал Грозный.

Матч «Боруссия» Дортмунд – «Ман Сити» состоится 14-го апреля. Начало встречи в 22:00.