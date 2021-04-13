Луиш КАШТРУ: «Очень рад, что сейчас Мораес еще и начал забивать»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал последние успехи форварда Жуниора Мораеса, который преодолел отметку в 100 забитых голов в чемпионатах Украины.

«Мораес полностью и ежедневно отдается своей работе. Тренеры чаще всего любят именно таких игроков. Не только за голы, а за то, что он делает кроме забитых мячей. У него много задач - прессинг, реакция на потерю мяча, проходы в зоны и другое».

«Я очень рад, что сейчас Жуниор еще и начал забивать», - сказал Каштру.