Луиш КАШТРУ: «Очень рад, что сейчас Мораес еще и начал забивать»

Тренер доволен работой опытного форварда

  • 13.04.2021 19:25
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Луиш КАШТРУ: «Очень рад, что сейчас Мораес еще и начал забивать»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал последние успехи форварда Жуниора Мораеса, который преодолел отметку в 100 забитых голов в чемпионатах Украины.

«Мораес полностью и ежедневно отдается своей работе. Тренеры чаще всего любят именно таких игроков. Не только за голы, а за то, что он делает кроме забитых мячей. У него много задач - прессинг, реакция на потерю мяча, проходы в зоны и другое».

«Я очень рад, что сейчас Жуниор еще и начал забивать», - сказал Каштру.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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