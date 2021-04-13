Первое мая – важный день. Названы даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ

Возможно, в этом туре решиться судьба чемпионства

  • 13.04.2021 19:38
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
Первое мая – важный день. Названы даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ
© УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона 2020/21.
 
«Динамо» и «Шахтер» проведут матчи в субботу.
 
УПЛ. 24-й тур
 
1 мая (суббота)
 
14:00 - «Десна» - «Колос» 
17:00 - «Шахтер» - «Днепр-1» 
19:30 - «Ворскла» - «Динамо» 
 
2 мая (воскресенье)
 
14:00 - «Рух» - «Александрия» 
17:00 - «Заря» - «Минай» 
17:00 - «Мариуполь» - «Львов»
19:30 - «Олимпик» - «Ингулец» 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:43
    0
    Все будут на шашлыках
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:43
    0
    Все будут на шашлыках
    Ссылка
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