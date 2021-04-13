Первое мая – важный день. Названы даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона 2020/21.
«Динамо» и «Шахтер» проведут матчи в субботу.
УПЛ. 24-й тур
1 мая (суббота)
14:00 - «Десна» - «Колос»
17:00 - «Шахтер» - «Днепр-1»
19:30 - «Ворскла» - «Динамо»
2 мая (воскресенье)
14:00 - «Рух» - «Александрия»
17:00 - «Заря» - «Минай»
17:00 - «Мариуполь» - «Львов»
19:30 - «Олимпик» - «Ингулец»
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Источник — УПЛ
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