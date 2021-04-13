ФОТО. Европейские бревна. Как правильно залечь на дно за стенкой

Малиновскому и Зинченко приходилось выполнять не самую приятную работу

  • 13.04.2021 18:30
  • 1560 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Европейские бревна. Как правильно залечь на дно за стенкой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Модным веянием современных оборонных построений является защита снизу подпрыгивающей во время штрафного стенки.

Игрока, обеспечивающего защиты тылов, можно называть на выбор – бревном или поленом.

Не минула сия участь и топ-украинцев в Европе. Иногда и Руслану Малиновскому, и Александру Зинченко приходилось выполнять не самую приятную работу ради команды.

ФОТО. Европейские бревна. Как правильно залечь на дно за стенкой

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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.04.2021 19:47
    0
    Можно так использовать Коваленко
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:19
    0
    norma_zap, 13.04.2021 19:13
    Судя по выражениям их лиц - особого счастья они испытывают.
    Потому что на затылке глаза нет)
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:18
    0
    Ударом под стенкой очень редко забивают. Может лучше половину команды поставить в рамку?)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.04.2021 19:13
    0
    Судя по выражениям их лиц - особого счастья они испытывают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.04.2021 19:47
    0
    Можно так использовать Коваленко
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:19
    0
    norma_zap, 13.04.2021 19:13
    Судя по выражениям их лиц - особого счастья они испытывают.
    Потому что на затылке глаза нет)
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:18
    0
    Ударом под стенкой очень редко забивают. Может лучше половину команды поставить в рамку?)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 13.04.2021 19:13
    0
    Судя по выражениям их лиц - особого счастья они испытывают.
    Ссылка
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