Модным веянием современных оборонных построений является защита снизу подпрыгивающей во время штрафного стенки.

Игрока, обеспечивающего защиты тылов, можно называть на выбор – бревном или поленом.

Не минула сия участь и топ-украинцев в Европе. Иногда и Руслану Малиновскому, и Александру Зинченко приходилось выполнять не самую приятную работу ради команды.

ФОТО. Европейские бревна. Как правильно залечь на дно за стенкой

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