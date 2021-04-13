Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не может гарантировать камбэк в матче с Реалом»

«Ливерпуль» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов уступил «Реалу» 1:3. Наставник Красных Юрген Клопп прокомментировал ответный поединок.

«Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу. Я играл против «Реала» несколько лет назад с «Боруссией». Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено все или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим».

«Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков».

«Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу», - сказал Клопп.