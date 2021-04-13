Ливерпуль – Реал. Ждем камбек от мерсисайдцев?

Спасет ли Клопп сезон

  • 13.04.2021 17:38
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Ливерпуль – Реал. Ждем камбек от мерсисайдцев?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Два года назад «Ливерпулю» удалось совершить впечатляющий камбек против «Барселоны». После 0:3 на «Камп Ноу» команда Клоппа дома разобрала Месси и компанию 4:0 и вышла в финал. Сумеют ли «мерсисайдцы» пройти дальше после 1:3 от «Реала»? Разбираемся

Коэффициенты Favbet: 2.1 – 4 – 3.6

Выход в полуфинал:

Реал – 1.26

Ливерпуль – 4.25

«Ливерпуль» считался относительным фаворитом пары, но в первом матче в Мадриде всё с самого начала пошло не по его сценарию. «Реал» выглядел сильнее, солиднее и заслуженно выиграл 3:1. Героем встречи стал бразилец Жуниор Винисиус, который забивает редко и куда чаще становится объектом критики. Но против «Ливерпуля» он отметился дублем и провел, возможно, свой лучший матч в карьере

Если б ответный матч проходил с болельщиками, то можно было б не сомневаться, что на «Энфилде» «Ливерпуль» однозначно попробует сделать камбэк. Как это было два года назад с «Барселоной». После того матча фраза «Never give up» на футболке Мохаммеда Салаха вообще стала культовой. «Никогда не сдавайся» - это точно про философию «Ливерпуля»

Но сейчас ситуация иная. В 2021году на своем поле команда Клоппа играет не слишком удачно, даже хуже, чем в гостях. На выходных «Ливерпуль» на последней минуте вырвал победу над «Астон Виллой» и эта первая домашняя победа для «красных» с 16 декабря! Проклятие разрушено, но очевидно, что игра на «Энфилде» со зрителями и без них - это две большие разницы

У «Реала» сейчас очень сложный календарь + играть приходится без двух ключевых центральных защитников – капитана Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Впрочем, «сливочные» пока успешно справляются с этим испытанием. Сперва победа над «Ливерпулем», затем выигрыш в «Эль Класико» с «Барселоной». Конечно, можно сказать, что «блаугранас» заслужили как минимум ничью и сомнительные решения арбитра были в пользу мадридцев. Но факт остается фактом – «Реал» в отличной форме и даже сложный и насыщенный календарь не стал для него помехой.

А потому есть ощущение, что Реал удержит добытый перевес и выйдет в полуфинал. Как на этом заработать? Можно, конечно, поставить на проход мадридцев, на Favbet на это дают коэффициент 1.26. Но это не слишком впечатляет, разве что в экспресс можно включить. Куда лучше просто поставить на то, что «Реал» не проиграет. Конечно, ставить против «Ливерпуль» в плей-офф это всегда риск, но сейчас это точно оправдано

Прогноз от Favbet: Реал не проиграет – 1.9

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Источник — Sport.ua

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