Зинченко сыграет финал с болельщиками. В Англии вернули фанов на трибуны

«Манчестер Сити» готовится к финалу

  • 13.04.2021 17:52
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко сыграет финал с болельщиками. В Англии вернули фанов на трибуны
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля состоится финал Кубка английской Лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», а власти Великобритании разрешили допуск болельщиков на трибуны.

Правда, каждая команда сможет продать только по 2 тысячи билетов, а всего на Уэмбли будет 8 тысяч зрителей. Фанов до 18 лет, пенсионеров и беременных на стадион не пустят.

Кроме того, желающие приобрести билет должны иметь негативный тест на коронавиус. Игра станет первым в этом году спортивным событием на открытом воздухе в Англии, которое пройдет со зрителями.

В Англии планируют постепенно открывать стадионы и допускать зрителей. В стране рассчитывают, что на Евро-2020 заполняемость арен дойдет до 50%.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Burevesynik
      Burevesynik, 13.04.2021 18:04
    +1
    не факт, что Зина будет играть...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.04.2021 18:04
    +1
    не факт, что Зина будет играть...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности