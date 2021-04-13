Зинченко сыграет финал с болельщиками. В Англии вернули фанов на трибуны

25 апреля состоится финал Кубка английской Лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», а власти Великобритании разрешили допуск болельщиков на трибуны.

Правда, каждая команда сможет продать только по 2 тысячи билетов, а всего на Уэмбли будет 8 тысяч зрителей. Фанов до 18 лет, пенсионеров и беременных на стадион не пустят.

Кроме того, желающие приобрести билет должны иметь негативный тест на коронавиус. Игра станет первым в этом году спортивным событием на открытом воздухе в Англии, которое пройдет со зрителями.

В Англии планируют постепенно открывать стадионы и допускать зрителей. В стране рассчитывают, что на Евро-2020 заполняемость арен дойдет до 50%.