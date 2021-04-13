ВИДЕО. Игроки Аталанты разыграли партнера по команде

Несколько дней назад полузащитник «Аталанты» Робин Госенс в одном из интервью рассказал о том, как после одного из матчей против «Ювентуса» попросил футболку у Криштиану Роналду, а тот отказался, даже не посмотрев в сторону Гозенса.
Эту историю растиражировали многие итальянские СМИ, и теперь игроки «Аталанты» решили разыграть Госенса. Они сами подарили ему футболку Роналду и сняли весь процесс и реакцию игрока на видео:
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Источник — Instagram
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