ВИДЕО. Игроки Аталанты разыграли партнера по команде

Несколько дней назад полузащитник «Аталанты» Робин Госенс в одном из интервью рассказал о том, как после одного из матчей против «Ювентуса» попросил футболку у Криштиану Роналду, а тот отказался, даже не посмотрев в сторону Гозенса.

Эту историю растиражировали многие итальянские СМИ, и теперь игроки «Аталанты» решили разыграть Госенса. Они сами подарили ему футболку Роналду и сняли весь процесс и реакцию игрока на видео: