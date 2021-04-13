ВИДЕО. Игроки Аталанты разыграли партнера по команде

Жертвой пранка стал Робин Госенс

  • 13.04.2021 17:25
  • 1410 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Игроки Аталанты разыграли партнера по команде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

Несколько дней назад полузащитник «Аталанты» Робин Госенс в одном из интервью рассказал о том, как после одного из матчей против «Ювентуса» попросил футболку у Криштиану Роналду, а тот отказался, даже не посмотрев в сторону Гозенса.

Эту историю растиражировали многие итальянские СМИ, и теперь игроки «Аталанты» решили разыграть Госенса. Они сами подарили ему футболку Роналду и сняли весь процесс и реакцию игрока на видео:

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 13.04.2021 17:41
    -1
    не втямив у чому розіграш... От якби вмовили Роналду підійти до Госенса попросити його футболку - на це було б цікаво подивитися!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 13.04.2021 17:33
    0
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 13.04.2021 17:33
    0
    Ссылка
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