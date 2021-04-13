Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю ни одну из теннисисток сборной Японии»

Первая ракетка Украины готовится к матчам сборной

  • 13.04.2021 17:32
  • 743 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю ни одну из теннисисток сборной Японии»
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к матчам Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии.

«Условия здесь хорошие, организация тоже. Мы находимся в «пузыре», у нас есть четкие правила, которые мы соблюдаем. Все хорошо организовано. Немножко прохладно, но когда начинаешь разогреваться, то уже становится нормально. Вроде бы будет теплее, когда мы уже будем играть матчи. Намечался дождь, но, кажется, сейчас уже сдвинулся прогноз. Поэтому, надеюсь, что все будет хорошо и температура еще немного поднимется».

«Как моё запястье? Нормально, делаю восстановительные упражнения, повязку ношу скорее, чтобы обезопасить себя. Просто когда переходишь на грунт, то нужно быть аккуратным. Много разных движений, грунт забирает больше твоей физической формы и здоровья».

«Что касается наших соперниц, сборной Японии, то я ни одной из их теннисисток не знаю. Некоторые наши девочки их знают и может быть играли с ними. Будем обсуждать с командой, с капитаном, будем стараться подготовиться к ним», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.04.2021 17:58
    0
    Крім Осаки, до складу команди не потрапили ще дві японські тенісистки із топ-100 жіночого рейтингу WTA - Місакі Дої та Нао Нібіно. Найвищою у рейтингу серед японок є Юкі Наїто, яка посідає 169-е місце граємо проти ноунеймів
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 17:39
    0
    Элина и Катарина сыграют скорее всего одиночку, а Костюк с одной из сестер пару!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.04.2021 17:58
    0
    Крім Осаки, до складу команди не потрапили ще дві японські тенісистки із топ-100 жіночого рейтингу WTA - Місакі Дої та Нао Нібіно. Найвищою у рейтингу серед японок є Юкі Наїто, яка посідає 169-е місце граємо проти ноунеймів
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 17:39
    0
    Элина и Катарина сыграют скорее всего одиночку, а Костюк с одной из сестер пару!
    Ссылка
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