ФЕРГЮСОН: «За 26 лет в МЮ у меня было всего 4 игрока мирового уровня»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон считает, что за 26 лет его правления в клубе он поработал всего лишь с четырьмя игроками топ-уровня:

«Если вы читаете газеты или слушаете телекомментаторов, то у вас может сложиться мнение, что у нас было полно футболистов мирового уровня. Я не хочу принижать ничьих заслуг или критиковать кого-либо из великолепных футболистов, с которыми мне пришлось работать за 26 лет в «Юнайтед».

Однако у нас было только четыре игрока мирового уровня: Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз. И Криштиану среди них был как украшение на верхушке новогодней ёлки.

Молодые Райан и Скоулз были просто фантастическими игроками. Но больше всего их отличает футбольное долголетие. Таких игроков в Премьер-лиге больше не было. Ну а Роналду — это гениальный игрок».