ФЕРГЮСОН: «За 26 лет в МЮ у меня было всего 4 игрока мирового уровня»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» не считает, что работал с топовыми составами

  • 13.04.2021 17:10
  • 3236 просмотров
  • 3 комментария
ФЕРГЮСОН: «За 26 лет в МЮ у меня было всего 4 игрока мирового уровня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сэр Алекс

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон считает, что за 26 лет его правления в клубе он поработал всего лишь с четырьмя игроками топ-уровня:

«Если вы читаете газеты или слушаете телекомментаторов, то у вас может сложиться мнение, что у нас было полно футболистов мирового уровня. Я не хочу принижать ничьих заслуг или критиковать кого-либо из великолепных футболистов, с которыми мне пришлось работать за 26 лет в «Юнайтед».

Однако у нас было только четыре игрока мирового уровня: Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз. И Криштиану среди них был как украшение на верхушке новогодней ёлки.

Молодые Райан и Скоулз были просто фантастическими игроками. Но больше всего их отличает футбольное долголетие. Таких игроков в Премьер-лиге больше не было. Ну а Роналду — это гениальный игрок».

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Источник — Daily Star

(10 голосов)

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 13.04.2021 18:12
    0
    Дед сэр Алекс говорит, как хочет, имеет право! И даже этих четверых именно сэр Алекс сделал топ-игроками. И многих, многих, многих других.... Спасибо Сэру Алексу за интересное время его работы! Никогда не болел за МЮ, но уважаю прекрасного тренера и считаю его работу исключительной
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 13.04.2021 17:37
    +2
    к этим четверым еще бы Уэйна Руни добавил, а так все по делу
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 13.04.2021 17:31
    +5
    Да ладно. Бэкхем, Ван Нистелрой, Фердинанд это только на вскидку. Были ещё Кин, Ван дер Сар и другие звёзды
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 13.04.2021 17:31
    +5
    Да ладно. Бэкхем, Ван Нистелрой, Фердинанд это только на вскидку. Были ещё Кин, Ван дер Сар и другие звёзды
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 13.04.2021 17:37
    +2
    к этим четверым еще бы Уэйна Руни добавил, а так все по делу
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 13.04.2021 18:12
    0
    Дед сэр Алекс говорит, как хочет, имеет право! И даже этих четверых именно сэр Алекс сделал топ-игроками. И многих, многих, многих других.... Спасибо Сэру Алексу за интересное время его работы! Никогда не болел за МЮ, но уважаю прекрасного тренера и считаю его работу исключительной
    Ссылка
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