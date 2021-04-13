Переезд из Киева? Харьков должен стать базовым городом сборной Украины

Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, заявил, что город станет базовым для сборной Украины по футболу.

«Обратился к президенту УАФ Павелко, чтобы базовым городом сборной Украины стал город Харьков. Мы об этом договорились».

«Есть договоренность, что следующие матчи будем играть в Харькове», - сказал Терехов.

Что конкретно значит «базовый город» пока не объясняется, однако сборы команда Андрея Шевченко обычно проводит в Киеве.

В Харькове должен состояться контрольный матч Украина - Бахрейн. Возможно, еще два спарринга перед Евро также пройдут в Харькове.