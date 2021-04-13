Переезд из Киева? Харьков должен стать базовым городом сборной Украины

Об этом рассказал Игорь Терехов

  • 13.04.2021 16:27
  • 897 просмотров
  • 9 комментариев
Переезд из Киева? Харьков должен стать базовым городом сборной Украины
© uaf.ua

Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, заявил, что город станет базовым для сборной Украины по футболу.

«Обратился к президенту УАФ Павелко, чтобы базовым городом сборной Украины стал город Харьков. Мы об этом договорились».

«Есть договоренность, что следующие матчи будем играть в Харькове», - сказал Терехов.

Что конкретно значит «базовый город» пока не объясняется, однако сборы команда Андрея Шевченко обычно проводит в Киеве.

В Харькове должен состояться контрольный матч Украина - Бахрейн. Возможно, еще два спарринга перед Евро также пройдут в Харькове.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 13.04.2021 16:46
    -1
    взагалі..є велика ймовірність, що допа віддасть той Харків московії..так само, як ахметов віддав Донецьк та Луганськ..тому сепарська логіка в тому є...
    Ссылка
    Oleh Stavynoha
    online
      Oleh Stavynoha, 13.04.2021 16:43
    0
    чергова дурня телепнів...яка буде виправлена в майбутньому.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 13.04.2021 16:42
    0
    romanchik.8403, 13.04.2021 16:41
    А,шо Колома промосковский?)
    ваш....ваш))
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 13.04.2021 16:42
    0
    Богдан Саженко, 13.04.2021 16:32
    Що за брєд? хто за цю гидоту оплатив?
    Гидота 😂😂😂😂😂Уеб...ан ты
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 13.04.2021 16:41
    0
    andreypoltava234, 13.04.2021 16:40
    ну, дуже промосковське місто....незабаром і столицю туди ахметов з коломойським будуть пробувати перенести
    А,шо Колома промосковский?)
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 13.04.2021 16:41
    +1
    Богдан Саженко, 13.04.2021 16:32
    Що за брєд? хто за цю гидоту оплатив?
    чому бред? В Києві зараз локдаун і навряд, що ситуація скоро змінеться. Купа обмежень, 100% матчі без глядачів (принаймі дуже велика ймовірність всього вищезказаного, недивлячись на дати і сроки) + "якась нефартовість". А в Харкові шанс на підтримку і нормальний футбол вищі.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 13.04.2021 16:40
    -2
    ну, дуже промосковське місто....незабаром і столицю туди ахметов з коломойським будуть пробувати перенести
    Ссылка
    Liverpool1982r
      Liverpool1982r, 13.04.2021 16:35
    +4
    Ну і добре Харків або Львів а Київ якийсь нефартовий для збірної
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.04.2021 16:32
    0
    Що за брєд? хто за цю гидоту оплатив?
    Ссылка
    Liverpool1982r
      Liverpool1982r, 13.04.2021 16:35
    +4
    Ну і добре Харків або Львів а Київ якийсь нефартовий для збірної
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 13.04.2021 16:41
    +1
    Богдан Саженко, 13.04.2021 16:32
    Що за брєд? хто за цю гидоту оплатив?
    чому бред? В Києві зараз локдаун і навряд, що ситуація скоро змінеться. Купа обмежень, 100% матчі без глядачів (принаймі дуже велика ймовірність всього вищезказаного, недивлячись на дати і сроки) + "якась нефартовість". А в Харкові шанс на підтримку і нормальний футбол вищі.
    Ссылка
    Oleh Stavynoha
    online
      Oleh Stavynoha, 13.04.2021 16:43
    0
    чергова дурня телепнів...яка буде виправлена в майбутньому.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 13.04.2021 16:42
    0
    romanchik.8403, 13.04.2021 16:41
    А,шо Колома промосковский?)
    ваш....ваш))
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 13.04.2021 16:42
    0
    Богдан Саженко, 13.04.2021 16:32
    Що за брєд? хто за цю гидоту оплатив?
    Гидота 😂😂😂😂😂Уеб...ан ты
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 13.04.2021 16:41
    0
    andreypoltava234, 13.04.2021 16:40
    ну, дуже промосковське місто....незабаром і столицю туди ахметов з коломойським будуть пробувати перенести
    А,шо Колома промосковский?)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.04.2021 16:32
    0
    Що за брєд? хто за цю гидоту оплатив?
    Ссылка
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