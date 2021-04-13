Переезд из Киева? Харьков должен стать базовым городом сборной Украины

Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, заявил, что город станет базовым для сборной Украины по футболу.
«Обратился к президенту УАФ Павелко, чтобы базовым городом сборной Украины стал город Харьков. Мы об этом договорились».
«Есть договоренность, что следующие матчи будем играть в Харькове», - сказал Терехов.
Что конкретно значит «базовый город» пока не объясняется, однако сборы команда Андрея Шевченко обычно проводит в Киеве.
В Харькове должен состояться контрольный матч Украина - Бахрейн. Возможно, еще два спарринга перед Евро также пройдут в Харькове.
Источник — Футбол 1/2/3
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