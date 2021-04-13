«Супряге нужно ждать и работать». Эксперт оценил перспективы форварда

Журналист Игорь Цыганык оценил перспективы форварда «Динамо» Владислава Супряги, который потерял место в основе киевлян.

«Главное - терпение и работа. Они дают результат и плоды. Супряге нужно ждать и работать. Разговоры про «Болонью»? Насколько я понимаю, Луиджи Ночентини, когда работал в Днепре, посоветовал в Италии обратить внимание. Влад - молодой парень, у него все впереди. У каждого свой путь. Кто-то, как Роман Яремчук, решил уехать, и правильно сделал, а кто-то остается и выстреливает».

«У Супряги есть все данные, чтобы играть на высоком уровне. У Луческу были моменты еще в «Шахтере», когда он долго выдерживал игроков. Луческу разберется. Уверен, у Супряги будут шансы. У него было доверие, пока Беседин отсутствовал. Но Артем вернулся, начал забивать и выполнять ту работу, которая нужна тренеру».

«Супряге нужно не сдаваться и конкурировать. Убежден, что шансы у него будут», - сказал Цыганык.

Супряга во второй части сезона УПЛ провел 5 матчей и голов не забивал.