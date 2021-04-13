«Супряге нужно ждать и работать». Эксперт оценил перспективы форварда

Игорь Цыганык уверен, что игрок «Динамо» получит шанс

  • 13.04.2021 15:27
  • 1196 просмотров
  • 6 комментариев
«Супряге нужно ждать и работать». Эксперт оценил перспективы форварда
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык оценил перспективы форварда «Динамо» Владислава Супряги, который потерял место в основе киевлян.

«Главное - терпение и работа. Они дают результат и плоды. Супряге нужно ждать и работать. Разговоры про «Болонью»? Насколько я понимаю, Луиджи Ночентини, когда работал в Днепре, посоветовал в Италии обратить внимание. Влад - молодой парень, у него все впереди. У каждого свой путь. Кто-то, как Роман Яремчук, решил уехать, и правильно сделал, а кто-то остается и выстреливает».

«У Супряги есть все данные, чтобы играть на высоком уровне. У Луческу были моменты еще в «Шахтере», когда он долго выдерживал игроков. Луческу разберется. Уверен, у Супряги будут шансы. У него было доверие, пока Беседин отсутствовал. Но Артем вернулся, начал забивать и выполнять ту работу, которая нужна тренеру».

«Супряге нужно не сдаваться и конкурировать. Убежден, что шансы у него будут», - сказал Цыганык.

Супряга во второй части сезона УПЛ провел 5 матчей и голов не забивал.

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 13.04.2021 16:43
    0
    Луческу - Супряга зіграв так як Беседін.Один повний нуль,і другий зіграв як перший. Высоцкий .......то будеш баобабом тыщу лет пока помреш. Рожденый ползать........
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.04.2021 16:34
    +2
    Динамо і Супряга не сумісні ,Владу треба шукати інший клуб ,а кращє повернутися до Дніпра
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.04.2021 15:57
    +1
    Сразу вспоминается картинка Ждуна
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    tropZ
      tropZ, 13.04.2021 15:36
    +1
    Цыганык должен договориться про трансфер в Кривбасс. Он может.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 13.04.2021 15:33
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 13.04.2021 15:32
    +3
    всем нужно работать, тот еще суперпрогноз эксперта
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    johndow
    online
      johndow, 13.04.2021 15:32
    +3
    всем нужно работать, тот еще суперпрогноз эксперта
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 13.04.2021 16:34
    +2
    Динамо і Супряга не сумісні ,Владу треба шукати інший клуб ,а кращє повернутися до Дніпра
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 13.04.2021 15:33
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Журналист Игорь Цыганык
    ——————————————
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.04.2021 15:57
    +1
    Сразу вспоминается картинка Ждуна
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 13.04.2021 15:36
    +1
    Цыганык должен договориться про трансфер в Кривбасс. Он может.
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 13.04.2021 16:43
    0
    Луческу - Супряга зіграв так як Беседін.Один повний нуль,і другий зіграв як перший. Высоцкий .......то будеш баобабом тыщу лет пока помреш. Рожденый ползать........
    Ссылка
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