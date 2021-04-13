Лидер Атлетико получил очередную травму

У Жоау Фелиша повреждение голеностопа

  • 13.04.2021 15:05
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Лидер Атлетико получил очередную травму
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

«Атлетико» Мадрид сообщил о том, что один из лидеров команды Жоау Фелиш получил очередную травму. У него диагностировано растяжение связок голеностопа.

Ожидается, что восстановление 21-летнего португальского форварда займет примерно 10 дней.

Фелиш не сумел доиграть матч 30-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (ничья 1:1). До него он отсутствовал две недели из-за повреждения лодыжки.

В нынешнем сезоне на счету Жоау Фелиша 10 голов и 5 ассистов в 34 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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