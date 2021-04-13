Атлетико ждет большая чистка. Летом команду покинут пять футболистов

Состав мадридского «Атлетико» ждет большая чистка будущим летом. Испанский клуб намерен избавиться от пяти игроков первой команды.

В список входят 26-летний испанский полузащитник Сауль Ньигес и 26-летний уругвайский защитник Хосе Мария Хименес, которые в последнее время демонстрируют весьма скромные результаты.

При этом «Атлетико» еще не принял решение относительно Муссы Дембеле, контракт которого принадлежит французскому «Лиону». Срок арендного соглашения рассчитан до конца июня.