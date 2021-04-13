Александр АЛИЕВ: «Я поднимал руку на жену? А зачем было меня царапать?»

Бывший футболист рассказал о своих семейных конфликтах

  • 13.04.2021 12:59
  • 1206 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «Я поднимал руку на жену? А зачем было меня царапать?»
© YouTube. Александр Алиев

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, почему поднимал руку на свою бывшую жену.

«Зачем вы опять лезете в мою личную жизнь? Я про нее не говорю. Если мне люди задают вопросы, я всегда на них отвечу, не буду лукавить. А вы снова задаете мне одни и те же вопросы про мою личную жизнь.

Я объясню, почему я поднимал руку на свою жену. Я никогда не начинал какую-то ссору сам. Я не скрою, что я где-то гулял, отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимал этот скандал. Можно поскандалить, поругаться. Но зачем было брать и царапать меня? Вот для чего поднимать руку?

Я понимаю ее как женщину. Но зачем было лезть руками и царапать меня? Почему я это делал? Потому что мне завтра ехать на базу, переодеваться. Я в коллективе, где пацаны. Они смотрят, видят и задают вопросы. Зачем мне это нужно?

Мне стыдно? Я никогда первым не подниму руку. Я предупреждал, говорил. Но все равно все продолжалось. Из-за этого я так поступал. Это меня не красит. Считаю, что в той ситуации был 50 на 50», — рассказал Алиев.

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Источник — Кент

(6 голосов)

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Комментарии
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 13.04.2021 13:35
    0
    сергей богданов, 13.04.2021 13:05
    Сегодня на сайте что день этого дебила
    А сайт sport ua дедалі більше стає схожим на сайт для дебілів..Все меньше новин про спорт,і все більше "жовтих" новин і інтерв'ю абсолютно не про спорт.Причому,в погоні за кількістю переглядів на якусь новину,вони дуже мало беруть новин з інших видів спорту,а в основному про футбол і скандали пов'язані з футболістами..То назвіть свій сайт "ФутболСкандал" і все буде нормально!Якщо наприклад,хочеш десь отримати інфу про підготовку наших борців чи штангістів та ін.їх життя,їхні будні, інтерв'ю,то фіг знайдеш.Бо не буде "хайпу".Буде лише скупа інформація.А от якщо т.н.скандал!Типу що хтось пісеньку про Москву згорівшу поставив, тут да,про це можна написати...От такі зараз новини в пріоритеті на sport ua
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.04.2021 13:05
    +7
    Сегодня на сайте что день этого дебила
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.04.2021 13:05
    +7
    Сегодня на сайте что день этого дебила
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 13.04.2021 13:35
    0
    сергей богданов, 13.04.2021 13:05
    Сегодня на сайте что день этого дебила
    А сайт sport ua дедалі більше стає схожим на сайт для дебілів..Все меньше новин про спорт,і все більше "жовтих" новин і інтерв'ю абсолютно не про спорт.Причому,в погоні за кількістю переглядів на якусь новину,вони дуже мало беруть новин з інших видів спорту,а в основному про футбол і скандали пов'язані з футболістами..То назвіть свій сайт "ФутболСкандал" і все буде нормально!Якщо наприклад,хочеш десь отримати інфу про підготовку наших борців чи штангістів та ін.їх життя,їхні будні, інтерв'ю,то фіг знайдеш.Бо не буде "хайпу".Буде лише скупа інформація.А от якщо т.н.скандал!Типу що хтось пісеньку про Москву згорівшу поставив, тут да,про це можна написати...От такі зараз новини в пріоритеті на sport ua
    Ссылка
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