Александр АЛИЕВ: «Я поднимал руку на жену? А зачем было меня царапать?»

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, почему поднимал руку на свою бывшую жену.

«Зачем вы опять лезете в мою личную жизнь? Я про нее не говорю. Если мне люди задают вопросы, я всегда на них отвечу, не буду лукавить. А вы снова задаете мне одни и те же вопросы про мою личную жизнь.

Я объясню, почему я поднимал руку на свою жену. Я никогда не начинал какую-то ссору сам. Я не скрою, что я где-то гулял, отдыхал, приезжал ночью домой. Я понимал этот скандал. Можно поскандалить, поругаться. Но зачем было брать и царапать меня? Вот для чего поднимать руку?

Я понимаю ее как женщину. Но зачем было лезть руками и царапать меня? Почему я это делал? Потому что мне завтра ехать на базу, переодеваться. Я в коллективе, где пацаны. Они смотрят, видят и задают вопросы. Зачем мне это нужно?

Мне стыдно? Я никогда первым не подниму руку. Я предупреждал, говорил. Но все равно все продолжалось. Из-за этого я так поступал. Это меня не красит. Считаю, что в той ситуации был 50 на 50», — рассказал Алиев.