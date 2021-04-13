ОФИЦИАЛЬНО: Ади Хюттер возглавит Боруссию из Менхенгладбаха

51-летний австрийский наставник франкфуртского «Айнтрахта» Ади Хюттер со следующего сезона возглавит менхенгладбахскую «Боруссию».

«Мы очень рады, что Ади Хюттер принял предложение. Для нашей команды и нашего клуба он — лучший тренер для задач и целей, которые стоят перед нами», — сказал спортивный директор «Боруссии» Макс Эберл.

Всю игровую карьеру Хюттер провел в Австрии, выступая за ГАК, ЛАСК, «Альтах», «Аустрию» (с которой стал трехкратным чемпионом Австрии), «Капфенберг» и «Зальцбург». Провел 14 матчей за национальную сборную Австрии, где забил 3 мяча.

В качестве тренера также работал в «Зальцбурге II», «Альтахе», «Грединге», «Зальцбурге» (чемпион Австрии сезона 2014/2015) и «Янг Бойз» (чемпион Швейцарии сезона 2017/2018). «Айнтрахт» возглавляет с 2018 года.

После 28-ми туров текущего сезона «Айнтрахт» занимает четвертое место в Бундеслиге, имея в активе 53 очка.