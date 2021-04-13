ОФИЦИАЛЬНО: Ади Хюттер возглавит Боруссию из Менхенгладбаха

Специалист приступит к своим обязанностям со следующего сезона

  • 13.04.2021 11:54
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Ади Хюттер возглавит Боруссию из Менхенгладбаха
© Getty Images/Global Images Ukraine

51-летний австрийский наставник франкфуртского «Айнтрахта» Ади Хюттер со следующего сезона возглавит менхенгладбахскую «Боруссию».

«Мы очень рады, что Ади Хюттер принял предложение. Для нашей команды и нашего клуба он — лучший тренер для задач и целей, которые стоят перед нами», — сказал спортивный директор «Боруссии» Макс Эберл.

Всю игровую карьеру Хюттер провел в Австрии, выступая за ГАК, ЛАСК, «Альтах», «Аустрию» (с которой стал трехкратным чемпионом Австрии), «Капфенберг» и «Зальцбург». Провел 14 матчей за национальную сборную Австрии, где забил 3 мяча.

В качестве тренера также работал в «Зальцбурге II», «Альтахе», «Грединге», «Зальцбурге» (чемпион Австрии сезона 2014/2015) и «Янг Бойз» (чемпион Швейцарии сезона 2017/2018). «Айнтрахт» возглавляет с 2018 года.

После 28-ми туров текущего сезона «Айнтрахт» занимает четвертое место в Бундеслиге, имея в активе 53 очка.

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Источник — ФК Боруссия Менхенгладбах

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.04.2021 12:01
    0
    Лучший тренер в мире. Очень недооцененный.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.04.2021 12:01
    0
    Лучший тренер в мире. Очень недооцененный.
    Ссылка
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